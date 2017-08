Kari var på treningstur i fjellene da «fjellmannen» kidnappet henne. Sønnen hans trengte ei kone

(Dagbladet): Det var den 15. juli 1984 at marerittet startet for da 22 år gamle skiskytteren Kari Swenson.

Bare noen måneder tidligere hadde hun tatt VM-bronse på stafett under mesterskapet i franske Chamonix, og notert seg for en femteplass på den individuelle 10-kilometeren.

Denne sommerdagen var hun på treningstur i fjellene i nærheten av Big Sky i delstaten Montana, da hun plutselig ble overrumplet og fanget av to menn - far og sønn Don og Dan Nichols.

Don Nichols var ifølge The Guardian en selverklært «fjellmann» som så for seg at Swenson skulle gifte seg med sønnen, og at de skulle etablere en familie.

Skutt og drept

En av de som var ute og lette etter henne, var en av hennes venner Alan Goldstein.

Goldstein fant ut hvor de to holdt Swenson fanget, men da hun forsøkte å advare ham ble han skutt og drept av Don Nichols.

I kaoset som fulgte, ble også Swenson skutt av Dan Nichols, og far og sønn forlot 22-åringen hardt skadd med liket av sin venn. Hun ble funnet og reddet kort tid etterpå.

Don og Dan Nichols var på rømmen i flere måneder, før de til slutt ble fanget i desember samme år.

Løslatt

Don Nichols, som nå har blitt 86 år gammel, ble dømt til 85 år i fengsel for drap og frihetsberøvelse, men The Guardian skriver i dag at han nå er en fri mann.

Han skal under en høring ha fortalt at han angret på det han hadde gjort. Det ble også lagt vekt på at han i løpet av sin tid bak murene hadde gjennomført en rekke utdanningskurs, og at han ikke hadde noen merknader for dårlig oppførsel.

Sønnen Dan fikk 10 år for kidnapping, men ble løslatt i 1991. Han har i ettertid vært i politiets søkelys en rekke ganger, blant annet for besittelse av marijuana og heroin.

Traumer

Også i 2012 ble det vurdert om Don Nichols skulle prøveløslates. Den gang skrev Swenson et brev til avisa The Bozeman Daily Chronicle hvor hun fortalte om sin opplevelse.

- Jeg ble slått i ansiktet, kastet på bakken, lenket til Dan, truet med kniver og våpen, marsjert gjennom skogen, lenket til trær som et dyr og tilbragte en skrekkelig natt lenket fast til Dan, skrev hun.

Hun fortalte også at hun hadde gått i terapi i en årrekke for å bearbeide traumene, og at hun fremdeles har deler av ei kule i brystet som minner henne på det hun gikk gjennom.

Historien til Swenson var grunnlaget for filmen « The Abduction of Kari Swenson» som ble utgitt i 1987. Den har også blitt portrettert i en episode av «Your worst Nightmare» på Discovery Channel.