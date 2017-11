Katrine og Knut Olav selger kniver og økser for 25 millioner

(Finansavisen): - Vi har vært i knivmarkedet i 100 år, og har en historie å fortelle. Men samtidig er forbrukerne klare for noe nytt. Vi har laget et showroom på Tøyen og jobber på en helt annen måte salgsmessig enn tidligere. Vi bruker sosiale medier og knytter oss opp til influencere, sier Katrine Øyo, markedssjef og arvtager til bedriften Brødrene Øyo sammen med søsteren Karianne.

Flagget ut produksjonen

Dagens Øyo-sjef Knut Olav Øyo startet gradvis å trappe ned produksjonen da han overtok bedriften i 1994, og i 2013 var det helt slutt.

- Jeg så ganske tidlig at det var nødvendig å sette ut produksjonen til andre land. Vi avsluttet produksjonen av brekkjern for fire år siden. Da kunne en av våre utenlandske konkurrenter selge ferdige brekkjern til den samme prisen som vi betalte for stålet her hjemme, sier Knut Olav Øyo til Finansavisen.

I dag produseres økser, kjøkken-, yrkes- og friluftskniver ved fabrikker i Portugal, Slovenia og Kina, mens emballasje lages i Polen.

Ikke planlagt

Datteren Katrine har en mastergrad i innovasjon og entreprenørskap fra Milano og Handelshøyskolen BI i Oslo. Etter studiene var imidlertid kalenderen blank, og hun begynte å jobbe i familiebedriften.

- Dette var absolutt ikke en karrierevei jeg hadde sett for meg. Men etter å jobbet med markedsføring og design fra Oslo i tre år ser jeg stort potensial for bedriften, sier Katrine Øyo til Finansavisen.

I 2016 omsatte Brødrene Øyo for 24,9 millioner kroner, fikk et driftsresultat på 1,7 millioner kroner og et årsresultat på 1,2 millioner kroner.

