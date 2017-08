Katteeier savnet pusen sin og trodde han hadde funnet den - tok med feil katt hjem og ringte politiet om hjelp

(Dagbladet): Politiet i Haugesund fikk natt til onsdag noe de selv vil kalle et svært uvanlig oppdrag.

En katteeier på Karmøy utenfor Haugesund har i en periode savnet katten sin. Tirsdag kveld trodde han at han hadde funnet den rette katten.

Men etter at mannen i slutten av 20-åra tok han med hjem, fant han ut at det var feil katt. For den katten han fant, var helt lik sin egen.

Problemet var at katten ikke ville gå.

- Da han ringte oss trodde vi at han tullet, men han hørtes veldig fortvila ut, for den katten ville ikke gå ut av huset, sier Norunn Byrknes, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, til Dagbladet.

Byrknes forteller at siden politiet ikke hadde andre oppdrag på agendaen, dro de til Karmøy og hjalp den fortvilte mannen.

- Man skulle tro at den ville springe ut selv. Den freste og var umulig å få ut, så den måtte tas med makt. Katten var nok redd etter å ha blitt kidnappet, uten at det var hensikten, sier operasjonslederen.

Det endte dermed med at politiet måtte bære ut katten.

Og katten ble bortvist.

