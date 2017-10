Kenya-president leder med 97 prosent av stemmene

(Dagbladet): Kenya har havnet i en farlig og uavklart situasjon etter det omstridte valget torsdag, som sittende president Uhuru Kenyatta leder med 97 prosent av stemmene.

Opposisjonens kandidat Raila Odinga har boikottet valget. På grunn av opptøyer og vold ble valget utsatt i Odingas kjerneområder vest i landet. Det er ikke klart når valget vil kunne gjennomføres i de fire fylkene. Trolig vil en ny dato komme om noen dager, skriver Al Jazeera.

Flere døde

Ifølge landets valgkommisjon brukte om lag en tredel av velgerne stemmeretten torsdag.

Så langt i år har 44 personer blitt i sammenstøt som følge av valget, skriver The Guardian. Al Jazeera skriver at på valgdagen torsdag skal minst tre personer ha blitt drept i angrep mellom sikkerhetsstyrker og motstandere av regjeringen i en demonstrasjon.

Minst 86 personer er blitt arrestert på grunn av opptøyene og seks politibetjenter er blitt alvorlig skadde, skriver Sky News.

Den britiske kanalen skriver at dagens valg er den største politiske krisen siden 2007, da 1100 døde under valget.

Annullerte valget

Torsdagens valg var ment å være en omkamp mellom Kenyatta og Odinga etter at Odinga klaget på gjennomføringen av presidentvalget i august og høyesterett annullerte Kenyattas seier.

Begrunnelsen for annulleringen, var uregelmessigheter i gjennomføringen av valget. Det har aldri skjedd før at et presidentvalg i et demokratisk afrikansk land er blitt opphevet av en domstol.

Ut fra det foreløpige valgresulatet, ser det ut til at Kenyatta får en ny periode som president. Sist det var valg i det afrikanske landet, var i 2013.

Lørdag formiddag var det rolig i områder der opposisjonen står sterkt, både i slumområder i hovedstaden Nairobi og i Kisumu i vest, som er Kenyas tredje største by. Tidligere har en rekke mennesker blitt drept i sammenstøt mellom politi og demonstranter i disse områdene.

(Dagbladet/NTB)

Valget i Kenya 8. august var det valg på ny president og nasjonalforsamling i Kenya.



Ifølge de offisielle resultatene fikk sittende president Uhuru Kenyatta fra partiet Jubilee 54,27 prosent av stemmene. Raila Odinga fra opposisjonsalliansen NASA fikk 44,74 prosent.



Odinga mener valget ble rammet av dataangrep og andre former for valgfusk. Opposisjonslederen kom med lignende anklager i 2007 og 2013.



1. september annullerte høyesterett valget av Kenyatta og aksepterte Odingas krav om at valget må holdes på nytt. Datoen ble satt til 26. oktober.



10. oktober ble det kjent at Odinga ikke vil delta i nyvalget. Han krevde en rekke endringer i valgprosedyrene før valget gjennomføres.



Til tross for Odingas boikott gjennomføres valget etter planen torsdag. Kenyatta er nærmest garantert valgseier, men alt ligger til rette for ytterligere juridiske feider og politisk uro etter valget.



Etter valget i 2007, da Odinga også ble erklært som taper, brøt det ut uro og vold mellom ulike etniske grupper som kostet over 1.100 mennesker livet.