Kim Wall (30): - En kvinne som ikke skal reduseres til historien om en ubåt

(Dagbladet): Ubåt-mysteriet i havet utenfor København er blitt seinsommerens desidert mest omtalte sak i skandinaviske medier.

Det er historien om journalisten Kim Wall (30) som forsvant under en reportasjetur om bord på ubåten til den danske oppfinneren Peter Madsen (46). Mysteriet og alle ubesvarte spørsmålene er selvsagt blitt behørig omtalt, men den anerkjente svenske journalisten Katarina Wennstam advarer mot å glemme offeret i saken.

«Dette er Kim Wall. Journalisten, den trettiårige kvinnen hvis liv avsluttet altfor tidlig. En kvinne skal ikke reduseres til historien om en ubåt, en gal vitenskapsmann og en spektakulær politijakt. Dette er hva hun er og var - en viktig journalistisk røst», skriver Wennstam i et Facebook-innlegg.

- En klok kvinne

Hun lenker også til en side skapt av Kim Wall, der en rekke av hennes beste artikler er samlet.

30 år gamle Kim Wall er en er en prisbelønt frilansjournalist.

Hun har jobbet for store internasjonale aviser som New York Times, The Guardian, South China Morning Post, The Atlantic og TIME.

I løpet av karrieren som journalist har Wall rapportert fra land og steder som Nord-Korea, Cuba, Kina, Haiti, Myanmar, Hong Kong, India og Marshalløyene.

- For meg er det viktig å understreke at hun er en klok kvinne. Hun er både akademisk anlagt og «street-smart», sa Malin Franzén, en venninne av Wall, til dansk TV 2 etter forsvinningen.

- Hun har store planer for framtida, la hun til overfor kanalen.

Siktet for drap og likskjending

Politiet har siktet den kjente danske oppfinneren Peter Madsen for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter og overlagt drap, samt likskjending på journalisten. Han nekter straffskyld.

Kroppsdeler funnet utenfor København mandag, tilhørte Wall.

Funnet kom etter at kvinnen hadde vært savnet i nesten to uker etter at hun torsdag 10. august reiste ut med den danske oppfinneren Peter Madsen (46) og hans hjemmelagde ubåt «Nautilus».

Walls forsvinning var lenge et stort mysterium, og oppfinneren nektet lenge for å ha noe med hennes dødsfall å gjøre.

Han har siden forklart a hun døde om bord i en ulykke i båten og dermed ble «begravet til sjøs».

Jobbet med Madsen-reportasje

Venner av Wall har fortalt at hun jobbet med en reportasje om oppfinner Madsen, som hun hadde tenkt å selge til det amerikanske magasinet Wired.

Den New York-baserte fotografen Ye Ming, som tidligere har jobbet med Wall, og en annen tidligere kollega av henne - Mengwen Cao, sier til Expressen at de ikke hadde snakket med Wall om et intervju med oppfinneren.

- Men da jeg hørte om ubåt-forsvinningen, før jeg visste at hun var innblandet, tenkte jeg at det var en typisk historie hun kunne ha skrevet, sier Ye Ming til avisa.

Kina-planer

To tidligere kollegaer sier til Expressen at Wall planla å reise til Kina denne høsten.

Hun har tidligere både bodd i landet og også jobbet der, for avisa South China Morning Post.

Kim Wall ble født i Trelleborg i Sverige. Hun ble utdannet fra prestisjefylte Columbia University i New York og har funnet flere priser for sitt journalistiske arbeid, skriver danske BT.

Hun fikk stipend fra Sverige-Amerikastiftelsen for å ta utdannelsen, ifølge Expressen, som har snakket med stiftelsen om hvilke kriterier de ser etter:

- Alle som får stipend er superkompetente, sier Anna Rosvall Stuart ved stiftelsen.



- Hun er snill og sjarmerende. Jeg har lært så mye av henne. Hun stiller alltid gode spørsmål og er smart, sa kollegaen Ye Ming til Expressen.