Kim Walls mor med rørende hyllest: - Hun ga en stemme til de svake. Nå blir det ikke lenger slik

(Dagbladet): Dansk politi bekrefter onsdag morgen at det parterte liket som ble funnet utenfor København er den savnede svenske journalisten Kim Wall (30).

Det etter at kvinnen har vært savnet i nesten to uker etter at hun torsdag 10. august reiste ut med den danske oppfinneren Peter Madsen (46) og hans hjemmelagde ubåt «Nautilus».

Walls forsvinning var lenge et stort mysterium, og oppfinneren nektet lenge for å ha noe med hennes dødsfall å gjøre.

DNA-bekreftelse

Først mandag ble det kjent at han forklarte at Wall døde om bord i ubåten og at hun ble begravet til sjøs.

På mandag gjorde en mann på sykkeltur langs kysten på øya Amager utenfor København et makabert funn.

Han hadde funnet liket av en kvinne uten hode, armer og bein. I dag kunne politiets DNA-prøver med sikkerhet si at liket var Kim Wall.

Madsen er siktet for uaktsomt drap under svært skjerpende omstendigheter.

- Grenseløs sorg og forferdelse

Etter bekreftelsen av identitet fra dansk politi, har Kim Walls mor, Ingrid Wall, kommet med en sterk melding på Facebook.

- Det er med grenseløs sorg og og forferdelse vi mottar nyheten om at restene av vår datter og søster Kim Wall, har blitt funnet. Vi klarer ennå ikke fatte omfanget av denne katastrofen, og for oss er det fortsatt mange spørsmål, skriver mora, som også er kommunikasjonssjef i den svenske kommunen Trelleborg.

Familien har i det lengste håpet at datteren skulle bli funnet i live. Slik ble det altså ikke.

- Tragedien har ikke bare rammet bare oss og resten av familien, men både venner og kolleger over hele verden. I løpet av de forferdelige dagene som har gått siden Kim forsvant, har vi fått uttallige bevis på hvor elsket og verdsatt hun var, både som person, som venn og som profesjonell journalist.

- Fra alle verdens hjørner kommer bevis på Kims evne til å være en person som utgjør en forskjell, skriver mora.

- En stemme til de svake

30 år gamle Kim Wall er en er en prisbelønt frilansjournalist.

Hun har jobbet for store internasjonale aviser som New York Times, The Guardian, South China Morning Post, The Atlantic og TIME.

I løpet av karrieren som journalist har Wall rapportert fra land som Nord-Korea, Cuba, Kina, Haiti, Myanmar, Hong Kong, India og Marshall-øyene.

- Hun har funnet og fortalt historier fra ulike deler av verden, historier som måtte skrives. Kim reiste i månedsvis i det sørlige Stillehavet for å la verden få vite hva som skjer med befolkningen på øyer som synker som følge av atomprøvesprengninger. Hun lot oss komme til det jorskjelvrammete Haiti, til Idi Amins torturkammere i Uganda og minefeltene i Sri Lanka. Hun ga en stemme til de svake, de sårbare og marginaliserte menneskene.

- Den stemmen hadde vært nødvendig lenge. Nå blir det ikke slik.

Wall skal ha planlagt å reise til Kina denne høst. Hun har tidligere både bodd i landet og også jobbet der, for avisa South China Morning Post.

«Bevisst avskjæring»

Den danske etterforskningslederen Jens Møller sa i en uttalelse tirsdag at en rekke av hennes kroppsdeler er blitt fjernet som følge av en «bevisst avskjæring».

Funnet, sammen med Madsens egen forklaring, fikk oppfinnerens halvbror Benny Egesø til å reagere sterkt. Han hadde gjennom hele saken støttet sin berømte halvbror og bedyret hans uskyld, men tirsdag snudde han.

- Jeg tror aldri jeg kan tilgi ham for det. Det kan godt være at jeg kommer til å se ham i øynene, men aldri tilgi. Sånn har jeg det nå, sa broren til Berlingske Tidende.

Han sa videre han har trodd på broren og at han ikke kjenner ham som en potensiell morder og løgner.