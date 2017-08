Kims sylfrekke beskjed til Trump: - Spyr ut tullball

(Dagbladet): USA har vært tydelige i sine advarsler til Nord-Korea.

Likevel tyder lite på at konflikten de to landene imellom er i ferd med å ta slutt.

Tidligere denne uka fortalte landets viseambassadør i FN, Ja Song Nam, at Nord-Korea «aldri kommer til å forhandle om sitt atomvåpenprogram», ifølge Reuters.

Det budskapet er siden blitt fulgt opp med lite flatterende beskrivelser av USAs president Donald J. Trump.

- Gal fyr

I en lederartikkel publisert av statseide KCNA tirsdag, sitert av ABC News, heter det at amerikaneren «spyr ut tullball» og skriver «underlige Twitter-meldinger basert på egne og selvopptatte tanker».

Samtidig rettes det kraftig skyts mot Sør-Korea.

I nord-koreansk propaganda blir landet ofte omtalt som USAs nikkedukke, og KCNA-artikkelen er ikke noe unntak.

- Han stoler på en gal fyr, skriver artikkelforfatterne om den sør-koreanske forsvarsministeren Song Young-moo.

Hardt presset

Song ga nylig sine styrker om å være klare til å slå ned på eventuelle provokasjoner fra Pyongyang.

Dette på et tidspunkt der landet er hardt presset, blant annet grunnet de skjerpede FN-sanksjonene vedtatt tidligere denne måneden.

Disse, iverksatt etter USAs ønske, vil gjøre handel i utlandet vanskeligere for regimet i Nord-Korea.

Det er dårlig nytt for viktige sektorer som fiskeri og gruvedrift.

- USA vil betale dyrt for sine grufulle overgrep mot det nordkoreanske folket, lovet Ri Yong-ho, landets utenriksminister, i forbindelse med det politiske trekket fra amerikanerne.

Går etter kinesere og russere

USA har fulgt opp sanksjonene ved å slå ned på firmaer som har samarbeidet med Nord-Korea. Ifølge Washington Post har amerikanske myndigheter iverksatt tiltak mot ti firmaer og seks individer.

Disse skal være basert i henholdsvis Kina og Russland, og amerikanerne mener foretakene har bidratt til Nord-Koreas atomvåpenprogram.

- Sanksjonene sender en tydelig beskjed til Beijing og Moskva om at de må slutte å la Nord-Korea vri seg unna handelssanksjonene, sa Anthony Ruggiero, en rådgiver ved organisasjonen Foundation for Defense of Democracies, ifølge Washington Post.

- De må velge mellom å handle med Nord-Korea og USA, legger Ruggiero til.

- Ulovlige sanksjoner

Foundation for Defence of Democracies hyller det seneste trekket fra amerikanske myndigheter.

Det gjør ikke Andrej Klimov, et medlem av det russiske parlamentet.

- Disse sanksjonene er ulovlige. De eneste sanksjonene som er i pakt med internasjonale lover er sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd, hevder russeren, ifølge Washington Post.

