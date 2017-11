Kjent utelivsprofil siktet for flere nachspiel-voldtekter

(Dagbladet): En kjent utelivsprofil i Oslo er siktet for flere voldtekter. Dagbladet får opplyst at flere av voldtektene mannen etterforskes for skal ha skjedd etter fester og nachspiel i mannens egen leilighet.

- Vi kan ikke kommentere en pågående etterforskning, sier politiadvokat Hilde Hermanrud Strand til Dagbladet.

Autoritetsfigur i miljøet

Mannen er i 40-åra, flertallet av de fornærmede kvinnene i 20-åra.

Siktede beskrives som en ledende skikkelse og autoritetsfigur i miljøet de fornærmede kvinnene vanket i. Dagbladet vet også at anklagene mot mannen skal ha vært et samtaleemne i miljøet han tilhører.

Etter det Dagbladet kjenner til, strekker enkelte av sakene seg flere år tilbake i tid. Den første anmeldelsen tilknyttet saken skal ha kommet i 2015.

Nekter skyld

Mannens forsvarer, Elisabeth Myhre, sier til Dagbladet at den siktede nekter for straffskyld i saken.

- Han er tydelig på at han ikke har gjort noe straffbart og tar anklagene svært tungt, sier hun.

Etter hvert som etterforskningen av den innledende anmeldelsen har pågått, har flere saker havnet på politiets bord.

Ifølge forsvareren har mannen samarbeidet med politiet hele veien, har latt seg avhøre uten forsvarer og har tillit til etterforskningen som pågår.

- Av hensyn til den pågående etterforskningen er det ikke mulig å kommentere detaljer i anklagene nå, sier mannens forsvarer, Elisabeth Myhre, til Dagbladet.

- Har tatt lang tid

Bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen representerer flere av kvinnene som har status som fornærmede i saken.

- Etterforskningen har tatt lang tid. Mer ønsker jeg ikke å si nå, sier hun til Dagbladet.

Thomas Benestad er også bistandsadvokat i saken, men ønsker ikke å kommentere den.

Saken er ennå ikke ferdig etterforsket, og den siktede mannen er ennå ikke ferdig avhørt. Det gjenstår også avhør av flere vitner, etter det Dagbladet kjenner til.