Kjørte Uber og var familiefar. Dette vet vi om gjerningsmannen

(Dagbladet): En 29 år gammel mann fra Usbekistan er ifølge kilder den mistenkte gjerningsmannen som kjørte på og drepte åtte personer på Manhattan i New York tirsdag kveld.

Ifølge flere amerikanske medier, blant andre nyhetsbyrået AP, kom han til USA i 2010.

Dilfuza Iskhakova forteller til The Guardian at 29-åringen bodde hos henne i Ohio da 29-åringen kom til USA. Han skal ha bodd hos henne i flere måneder mens han jobbet på et varehus på den tiden.

Hun beskriver han som en tilbakeholden person.

Jobbet på varehus

- Han virket som en hyggelig mann, men han sa ikke så mye. Han gikk bare på jobb og kom tilbake. Han bruke å jobbe på et varehus, sier Iskhakova til

Ifølge The Guardian viser dokumenter at gjerningsmannen registrerte et firma, et kjøretøyfirma, på adressen hennes i mai 2011. Etter at han flyttet ut, skal hun ikke ha hatt noe kontakt med ham. Iskhakova hevder han oppholdte seg i USA på et så kalt grønt kort - som gir tillatelse til å bo og jobbe i landet. Opplysningene er ikke bekreftet av politiet.

Ifølge kilder til ABC News hadde han en kone og barn i New Jersey, nærmere bestemt Paterson.

- Han er fra samme land som meg. Faren hans kjenner mannen min, og sendte han hit fordi han ikke kjente noen, sier Iskhakova til The Guardian.

Iskhakova sier at 29-åringen skal ha flyttet til Florida, etter at han flyttet ut fra hennes bopel i Ohio. Ifølge kilder til CNN skal gjerningsmannen ha førerkort fra Tampa i Florida.

Hva han har gjort etter at han flyttet fra Ohio, er foreløpig ikke kjent. Men ifølge en talsperson for i skyssformidleren Uber, bekrefter vedkommende til CBS News og The Guardian at 29-åringen var sjåfør for selskapet og at han hadde blitt godtatt i en bakgrunnssjekk. Han skal nå være fjernet fra appen, og Uber er nå i kontakt med FBI.

IS

Den mistenkte gjerningsmannen ble ifølge politiet skutt da han kom ut av bilen mens han holdt opp to våpenkopier og ropte «Allahu Akbar» (Gud er stor). Han ble pågrepet og fraktet til sykehus. Ifølge The New York Times er tilstanden hans kritisk. Det er ventet at han vil overleve.

CNN skriver at politiet skal ha funnet notater i bilen han leide at han gjorde det for IS. Blant dem skal være et IS-flagg, eller et lite bilde av et flagg.

I tillegg til at åtte personer døde, ble 15 personer skadd i det politiet i New York anser som et terrorangrep. Bilen han kjørte, en pick up-truck, skal han ha leid i New Jersey om lag én time før angrepet.