Knusktørt i Italia og Kenya - mye vått og vilt ellers på kloden

(Dagbladet): Ikke bare har de fem siste årene vært de varmeste, våteste og villeste på jordkloden under ett.

De ni første månedene i 2017 har vært de tørreste i Italia noen gang i det søreuropeiske landet siden første regndråpe er registrert i historiebøkene.

Også hele Middelhavet-regionen har hatt mindre regn enn gjennomsnittet i perioden januar - september i år - i likhet med prærien i Canada, Somalia, Mongolia, Gabon, India og det sørvestlige Sør-Afrika.

Samtidig har FN-organet Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) registrert en dramatisk nedbørsrekord på den samme vestkysten av Afrika, om lag 5 000 kilometer nord for spissen av Sør-Afrika.

Halvannen meter regn

Over hovedstaden Freetown i Sierra Leone, kom det 1459,2 millimeter regn - nær halvannen meter - i løpet av to uker i august i år. Det utløste voldsomme jordskred i tettbefolkede områder, og mer enn 500 mennesker omkom.

Mens Canada har opplevd tørkesesong, har nabonasjonen rett sør notert på dramatiske uværsrekorder i samme periode:

- for første gang i USAs historie har to orkaner med styrke 4 eller mer kommet over land og kystområdene utenfor i samme år: Harvey og Irma.

- i byen Nederland (17 000 innbyggere) i Texas ble det satt en historisk nedbørsrekord for hele USA: 1539 millimeter regn i løpet av sju dager.

Dette er bare et utvalg av ekstreme vær- og klimafakta fra WMO-rapporten, som blir lagt fram i dag i forbindelse med klimatoppmøtet i regi av FNs klimakonvensjon.

Norge: +1 grad

Meteorologisk institutt har for øyeblikket ikke noen sammenlignbare tall her til lands med den internasjonale statistikken, men har allerede oppsummert vær og temperaturer for oktober i år.

Tallene viser blant annet at oktober i år på landsbasis var en grad varmere enn normalt.

Den nye værfaktarapporten fra WMO viser at årene 2013 - 2017 er klodens varmeste, sammenhengende femårsperiode siden den industrielle revolusjonen på 1800-tallet.

+ 1,1 grad Celsius pluss viser den globale oppvarmingen fra i år tilbake til industri og kullfyring tok fart mot slutten av 1800-tallet.

Januar - september i år var 0,08 grader Celsius varmere enn gjennomsnittstemperaturen på 14,31 grader for 30-års perioden 1981 - 2010.

2017 tegner til å bli det nest varmeste året på kloden sammen med 2015.

Høye temperaturer i overflatevannet i Stillehavet, som utløste stormfenomenet El Nino, gjør 2016 foreløpig til historiens varmeste år.

Kenya: katastrofetørke

2017-statistikken til utgangen av september viser flere store regionale utslag av vidt forskjellige årsaker.

- sørlige deler av Sør-Amerika med Argentina spesielt, vestre deler av Kina og deler av Sørøst-Asia var våtere enn normalt.

- 26 prosent av forventede matforsyninger fra land og hav i utviklingsland ble ødelagt av storm, oversvømmelse og tørke.

- Kenya har erklært 2017 som nasjonalt katastrofeår på grunn av lite regn og vannmangel.

- Uvanlig mye vinterregn i California ble direkte avløst av tørkeperioder, som bidro til at de store skogbrannene fikk utvikle seg utover sommeren og høsten.