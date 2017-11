Knutby-pastoren tilbudt kirkejobb

(Dagbladet): Norsksvenske Helge Iversen (46), tidligere Fossmo, soner en livstidsdom på 24 år for medvirkning til drap på sin andre kone Alexandra Fossmo og drapsforsøk på Daniel Linde, ektemannen til Iversens elskerinne i 2004.

I et brev til Örebro tingrett kommer en diakon i Den svenske kirke med et jobbtilbud til Helge Iversen - som trolig er bedre kjent for folk flest som Knutby-pastoren.

- Jeg ønsker at Helge etter lang tid kan få tidsbestemt straff, slik at vi kan begynne disse framtidsplanene, skriver diakonen i et brev som er gjengitt av Aftonbladet.

Tilbyr fast jobb

Brevet er vedlagt i en søknad Iversen har sendt for å få redusert livstidsstraffen sin.

- Etter utdannelsen så tilbyr jeg Helge jobbtrening i kirken, innenfor det sosiale arbeidet jeg bedriver. Ett år med praksis for å sette seg inn i det, med sikte på fast jobb etter praksis, skriver diakonen.

Diakonen, som i brevet viser til en klar plan for Iversens liv utenfor fengselsmurene, forteller at de to har møttes flere ganger.

- Etter mange og lange samtaler og gåturer ønsker jeg som diakon at vi kan gjennomføre disse aktivitetene (f.eks. arbeidstrening/utdanning) med meg som medfølgende, skriver diakonen videre.

Manipulerende

Ifølge Aftonbladet blir jobbtilbudet møtt med opprørt stemning i Den svenske kirken. Det var ifølge avisa juristen Per Westberg ved kirkens arbeidsgiverorganisasjon som først ble oppmerksom på brevet i dommen fra Örebro tingrett. I et Facebook-innlegg sier han at det strider med «loven om registerkontroll» av personer som skal jobbe med barn.

Sveriges Kristna Råd (SKR) reagerer også på at en av kirkens ansatte har skrevet et brev som skal støtte en domfelt person, og viser til at en del innsatte som kirkeansatte kan møte under fengselsbesøk kan være manipulerende.

Det er en beskrivelse rettspsykiateren mener passer bra i beskrivelsen av Helge Iversen.

- Han ser ut til å ha en evne til å manipulere og lure (folk i) omgivelsene, skriver rettspsykiateren i sin vurdering, ifølge avisa.

I et intervju med Aftonbladet sier diakonen at han skrev brevet fordi kirken ikke stenger sine dører for noen som helst, og at «alle er velkomne uansett». Han mener likevel at han skrev feil i brevet, og at han i dag ikke synes Helge Iversen burde få jobbe i kirken, skriver avisa.

Knutby-saken

Iversen fikk tilnavnet Knutby-pastoren, basert på hans bakgrunn som pastor og forstander i menigheten Knutby Filadelfia utenfor Uppsala. Iversen har norske foreldre og var norsk statsborger fram til 1994.

I januar 2004 ble Iversens 23 år gamle kone Alexandra Fossmo funnet drept i parets bolig.

I nabohuset ble Daniel Linde, ektemannen til Iversens elskerinne, funnet alvorlig såret med skuddskader. Sara Svensson, Fossmo-familiens tidligere barnepike, ble dømt for drap og drapsforsøk. Hun ble løslatt i 2011, skriver NTB.

Helge Iversen ble på sin side dømt til livstid i fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk på sin andre kone og på Linde. Livstidsstraffen er tidsbestemt til 24 år.

Fakta om Knutby-saken 10. januar 2004 ble Alexandra Fossmo (23) funnet drept i sitt hjem i Knutby, 4 mil øst for Uppsala. Kort før var Daniel Linde (23) blitt funnet skutt og alvorlig såret i nabohuset.



Alexandra Fossmo var gift med pastor Helge Fossmo i Knutby Filadelfiamenighet der alle involverte i saken var medlemmer.



Dagen etter ble Sara Svensson (27) pågrepet og siktet for drapet og drapsforsøket. Hun var tidligere barnepike hos familien Fossmo, men måtte forlate menigheten etter å ha overfalt Alexandra Fossmo i november 2003. Svensson erkjente drapet og drapsforsøket.



28. januar ble norskættede Helge Fossmo (33) pågrepet og siktet for drap og drapsforsøk.



Kona til Linde, Åsa Waldau, omtalt som «Kristi brud», var også en tid siktet i saken, men siktelsen mot henne ble frafalt og hun ble tilkjent erstatning.



30. juli 2004 ble Fossmo dømt til livstid i fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk. Svensson ble dømt til tvungent psykisk helsevern. Fossmo ble frifunnet for tiltalen om drap på sin første kone Helene, som ble funnet død i badekaret i parets hjem i 1999.



Først i 2006 tilsto Fossmo at han hadde vært innblandet i voldshandlingene.



14. desember 2011 ble Svensson sluppet fri etter at en domstol fant at hun ikke lenger trengte tvangsbehandling.

(NTB)