Konflikten opptrappet etter at Nord-Korea sendte missil over Japan

(Dagbladet): Nord-Korea avfyrte tirsdag morgen (lokal tid) et missil. Det ble sendt fra Pyongyang, passerte over den japanske øya Hokkaido, og landet i havet på østsiden av landet.

Innbyggere i nordre del av Japan våknet opp til en urovekkende tekstmelding fra regjeringen om at et missil fra Nord-Korea passerte i luftrommet over dem.

- Vi ble overrasket over at det passerte over vårt område. Det har aldri skjedd før, sier lokale Hiroyuki Iwafune til The Guardian.

Oppskytningen møtes med fordømmelser fra verdenssamfunnet. Blant annet utenriksminister Børge Brende og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har fordømt oppskytingen. Brende har kalt det for en farlig provokasjon.

Japans statsminister Shinzo Abe ba umiddelbart FNs sikkerhetsråd om å kalle inn til hastemøte. Abe sa dette var en fullstendig uakseptabel handling, og en alvorlig trussel som ødelegger for freden og sikkerheten i regionen.

- Min umiddelbare reaksjon er at dette er en opptrapping av konflikten. Det er ingen tvil om det, sier Geir Helgesen, direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, til Dagbladet.

Atomvåpen i Japan

Stein Tønnesson, professor ved PRIO og ekspert på Nord-Korea, sier at opptrappingen kan føre til ytterligere endringer i japansk forsvarspolitikk.

- Abes ønske om å endre grunnloven kan nå få vann på hjula. Det kan også tenkes at Japan vurderer å anskaffe seg egne atomvåpen, sier han.

Tønnesson legger til at det ikke er noe som vil kunne skje umiddelbart, fordi det avhenger av hvordan forholdet mellom USA og Japan utvikler seg. Japan har vært bekymret for om Trump bare skulle bry seg om det beste for USA og ikke dets allierte.

- Dette betyr at et land som har overholdt Ikkespredningsavtalen i mange år, og som er en av verdens økonomiske stormakter, slutter seg til atomvåpen. Det vil være et stort tilbakeslag mot atomvåpen, sier Tønnesson.

Han legger til at det da vil være en risiko for at Sør-Korea også vil anskaffe seg atomvåpen.

Ikke overraskende

Begge ekspertene, Helgesen og Tønnesson, er enige om at missiloppskytingen mandag var ventet, grunnet en pågående årlig amerikansk militærøvelse i Sør-Korea.

- Det er slik Nord-Korea pleier å agere når Sør-Korea og USA har militærøvelse, sier Tønnesson.

Nord-Korea-leder Kim Jong-un var også ute i forkant av militærøvelsen og truet USA mot å holde militærøvelsen.

Eksperten forteller videre at det tok litt tid før de reagerte, og at det dermed var et lite håp om at FN-sanksjonene og Kinas advarsel hadde gjort inntrykk, og ville føre til at Nord-Korea valgte å ligge lavt. Slik ble det ikke.

Tønnesson sier det ikke er oppsiktsvekkende at missilet ble sendt over Japan. Da Nord-Korea ligger til slik at de enten må skyte raketter ut i havet foran Japan, eller over.

Han mener det eneste som er oppsiktsvekkende er at de denne gangen sendte missilet så langt at det kom over landet.

- Nord-Korea ser på øvelsen som er krigsøvelse vendt mot dem. Det de gjør er å fyre av for å signalisere at de har også militære muskler, sier Helgesen.

Kan øke Kina-sanksjoner

Kina reagerer sterkt på den siste rakettoppskytningen fra Nord-Korea og sier spenningen på den koreanske halvøya har nådd bristepunktet. Kina har tidligere advart kraftig mot ytterligere tester.

Tønnesson tror Nord-Koreas grep nå vil øke sannsynligheten for at Kina gjennomfører sanksjonene de var med å gjennomføre i FNs sikkerhetsråd i august, og kanskje også innfører ytterligere sanksjoner.

FNs sikkerhetsråd møtes tirsdag for et krisemøte om Nord-Korea. Ekspertene tror utfallet av møtet vil bli at de fordømmer handlingen og mulig vurderer sterkere sanksjoner.

Endring av grunnloven

Helgesen forteller at Japan har vært aktiv i den pågående konflikten på Koreahalvøya. Ikke for å løse konflikten, men for å opptrappe den.

Ifølge eksperten har Japan et ønske om å styrke det militære forsvaret, og å skaffe seg mulighet til å agere utenfor japanske grenser. Noe som i dag ikke er

- Abe ønsker å endre på grunnloven. Mange i regionen blir skrekkslagne av dette. Så lenge Nord-Korea fyrer av missiler over Japan, så har han et argument for dette, sier Helgesen.

USA er avgjørende

USAs rolle i konflikten er avgjørende. Tønnesson tror Japan kan føle et behov for å gjøre ting på egen hånd, hvis de ikke er fornøyde med det USA gjør.

- Det er et japansk press på USA for å reagere. USA vil i sin tur presse på Kina, sier Tønnesson.

Hvis USA skulle velge å reagere på denne oppskytningen med å sende ytterligere fartøy til det koreanske farvannet, eller gjennomføre ikke planlagte overflyginger eller rakettforsøk, frykter eksperten det kan føre til krise.

- Det kan føre til at det bli en spiral, hvor Nord-Korea vil svare igjen, og da er vi inne i en krisesituasjon, sier Tønnesson.

- Jeg vil tro de nøyer seg med diplomati og prosesser, men jeg vil ikke utelukke at USA kan føle behov for å følge opp sine trusler med litt handling, og da kan det bli farlig, sier Tønnesson.

USAs president Donald Trump sa i en uttalelse tirsdag ettermiddag at han holder alle muligheter åpne etter den nye rakettoppskytningen.

Trump sier Nord-Koreas handlinger viser «forakt for dets naboer» og at «alle muligheter ligger på bordet» når det gjelder eventuelle motsvar fra USA, skriver NTB.