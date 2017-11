Kraftig jordskjelv på grensen mellom Irak og Iran

(Dagbladet): Et kraftig jordskjelv har rystet det nordøstlige Irak, nær grensen til Iran. Ifølge forskerorganisasjonen EMSC hadde skjelvet en styrke på 7,6, US Geological Survey (USGS) anslår styrken til 7,2.

Ifølge EMSC hadde skjelvet episenter 110 kilometer fra den kurdiske byen Suleimania. USGS melder at episenteret er 32 kilometer fra den mindre byen Halabja.

- Det var kraftig, varte i rundt 30 sekunder, skriver en bruker på EMSCs nettsted.

På Twitter melder folk at de har kjent skjelvet så langt unna som Kuwait og Abu Dhabi. I Kuwait, som ligger 900 kilometer fra episenteret, har folk styrtet ut av høyhus pga. svaiingen.

Så langt er det ikke meldt om ødeleggelser og personskader etter skjelvet. EMSC opplyser at det er sannsynlig med materiell skade nær episenteret, men understreker samtidig at det ligger i et lite befolket område.

Dagbladet følger saken.