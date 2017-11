Kraftig storm på Vestlandet: Takplater fløy gjennom lufta

(Dagbladet): Allerede i går varslet Meteorologisk institutt om at de ventet at det ville komme et kraftig uvær langs kysten på Vestlandet natt til torsdag.

- Langs hele kysten på Vestlandet vil det være sørlig full storm, og vi kan få vindstyrke opp i orkan ved Stadt, sa statsmeteorolog Martin Granerød til NRK.

Selv om det ikke ble vindstyrke opp i orkan, viste spådommen seg å treffe ganske bra, noe politiet i Møre og Romsdal merket.

Sunndal. Kl. 0320 meldt om blikkplater, papp og deler av vegg "tatt av vinden" på et næringsbygg i sentrum. Rv 70 stenges fra sentrum mot Oppdølstrandtunnelen. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) November 9, 2017

Flygende gjenstander

Først klokka 23.05 i går kveld fikk politiet inn en melding om at et gjerde hadde blåst ned i Ålesund sentrum, og at det sperret veien. Gjerdet ble seinere fjernet fra kjørebanen.

Så kom det inn meldinger om flygende takplater i Sunndal sentrum rundt klokka 02.00. Før flere varslet om at blikkplater, papp og deler av vegg var tatt av vinden på et næringsbygg i sentrum.

Operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Tove Anita Asp, bekrefter at det er kraftig vind i området, og forteller at de ikke har mottatt flere henvendelser ut over dem som er nevnt.

Tross uværet holder befolkningen seg rolig.

- Bortsett fra dem som meldte om flygende takplater, oppfatter vi ikke at uværet skaper bekymring blant befolkningen, sier hun til Dagbladet i 05-tida.

Rydder opp

Videre forteller hun at de har varslet brannvesenet for å sikre de utsatte områdene.

- Det er vel ikke flere gjenstander som flyger gjennom lufta, men de jobber fortsatt med å sikre gjenstander som blafrer i vinden, forteller Asp.

Hun håper at vinden roer seg utover morgenkvisten, så ikke noen blir skadet. Og ifølge statsmeteorolog Steinar Skare skal Asp få ønsket sitt oppfylt.

- Det ser ut til at uværet vil roe seg betraktelig mot morningen, da vinden fra sør vil vende mot vest. Men det ser ut til at det blir en del bygevær og tordenfare, sier Skare.

Kraftig storm

I natt har det flere steder i Møre og Romsdal vært full storm, og ved Svinøy fyr har det til tider vært kraftig storm med vindkast målt til 32,6 meter per sekund. På Sunndalsøra ble de kraftigste vindkastene målt til 29,2 meter per sekund.

- Det er ofte vindkastene som er mest ødeleggende, sier Skare.

Men som statsmeteorolog Martin Granerød spådde i går, skulle uværet ramme hele Vestlandet. I Sogn og Fjordane har det blitt målt til sterk storm, mens i Hordaland har det vært liten til full storm.

- Kraftig storm er forløperen til orkan, mens full storm er det som er hakket svakere enn det igjen, forteller Skare.

De aller kraftigste vindkastene rammet Kråkenes i Sogn og Fjordane. Der ble de kraftigste vindkastene målt til 38,8 meter per sekund. Like bak finner vi vindkast målt til 36,5 meter per sekund ved Roaldshornet i Møre og Romsdal.