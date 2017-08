Krever at Erna innfrir Nydalen-avtalen

(Dagbladet): I går besøkte Venstre-lederen Tøyen skole i Oslo, der hun poengterte at det dreier seg om småpenger å innføre gratis Skolefritidsordning (SFO) eller Aktivitetsskole (AKS), som det kalles i hovedstaden.

- 60 millioner kroner i årlige overføringer til kommunene er en liten sum som vil bety mye, sier Trine Skei Grande.

Billig investering

Rektor Terje Andersen ved Tøyen skole mener samfunnet vil få mye igjen for pengene.

- Det er en billig investering som kan gi mange barn en bedre oppvekst. Spørsmålet er om vi har råd til å la være.

Andersen er sjef på en skole der over nitti prosent ikke har norske besteforeldre. Interessen for aktivitetsskolen på Tøyen er overveldende.

- Skepsisen er borte, nå benytter alle elevene våre seg av tilbudet, enten i form av halv- eller heldagsplass. Vi holder åpent i tidsrommet 7:30-8:30 og 14:00-17:00, opplyser Terje Andersen.

En fanesak

For Venstre og Trine Skei Grande har det lenge vært en fanesak at alle barn uavhengig av familiens økonomi skal få mulighet til å delta på SFO.

- Så langt har vi i budsjettforhandlinger fått gjennomslag for prøveordninger om gratis SFO for dem med dårligst råd i ulike deler av landet. Dette er et viktig tiltak for å bekjempe fattigdom og for å styrke integreringen.

- SFO er en fellesskapsarena for barn hvor de knytter vennskap deltar i aktiviteter og får tilbud om leksehjelp. Det siste er av stor betydning for skoleunger som ikke kommer fra et hjem der de har eget rom til har egnede rom til å gjøre lekser i eller voksne til å hjelpe seg, sier Trine Skei Grande.

Gradert i barnehage

Venstre-lederen minner om at samarbeidsavtalen, som høsten 2013 ble undertegnet av Høyre, Frp, KrF og Venstre etter intense forhandlinger i Nydalen, slår fast at regjeringen skulle legge fram en ordning med inntektsgradert foreldrebetaling for SFO.

- I samarbeidsavtalen med regjeringspartiene er alle punkter oppfylt, bortsett fra dette. Vi har fått på plass gradert foreldrebetaling for tre-femåringer i barnehagen i budsjettforhandlinger, men SFO gjenstår. Det må på plass i årets budsjettforslag, sier Trine Skei Grande.

Siste mulighet

I statsbudsjettet for 2017 heter det:

«Etter ei samla vurdering vil regjeringa ikkje prioritere ei ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO no, men vil vurdere dette i seinare budsjettforslag».

- Senere budsjett enn det regjeringen nå utarbeider finnes ikke. Det er med andre ord den aller siste muligheten til å innfri det vi har vært enige om når det gjelder SFO i samarbeidsavtalen, sier Trine Skei Grande.

Statssekretær Magnus Thue (H) kommenterer Venstres etterlysning på vegne av Kunnskapsdepartementet og regjeringen:

- Dette er et budsjettspørsmål som vi må komme tilbake til i oktober, sier Magnus Thue.