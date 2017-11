Krever handlingsplan mot vold mot kvinner

– Seksuell trakassering viser et kvinnesyn som for lengst burde være historie. Vi må sikre at alle kvinner og jenter kan bevege seg fritt og trygt både inne og ute, privat og i arbeidslivet uten å bli utsatt for uønskede seksuelle handlinger og trakassering, uttalte partiets landsstyre lørdag.

KrF krever at en ny handlingsplan legges fram nå. Partiet viser til den mye omtalte #metoo-debatten som har rettet oppmerksomhet mot hvor utbredt seksuell trakassering er.

– Det betyr mye at kjente kvinner forteller om deres opplevelser knyttet til seksuelle overgrep og trakassering. Det kan bidra til å motvirke skamfølelsen som gjør at mange ikke tør å anmelde.

KrF ønsker flere tiltak, blant annet at undervisning om grensesetting, respekt og likeverd må styrkes i skolen og barnehagen. Samtidig må det utarbeides handlingsplaner og holdningskampanjer for å forebygge seksuell trakassering og overgrep i arbeidslivet.

Tirsdag kritiserte Amnesty International regjeringen for ikke å følge opp noen initiativ mot voldtekt i Norge.

– Denne regjeringen viser ingen tegn til å ta arbeidet mot seksuell vold på alvor, sa generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty i Norge.

(NTB)