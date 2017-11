KrF ber Ap og Sp støtte oppmykinger i asylpolitikken i år

(Dagbladet): Statsråd Sylvi Listhaug (Frp) og Ine Eriksen Søreide (H) kommer begge til Stortinget på kort varsel onsdag, etter at en samlet opposisjon har bedt dem om en redegjørelse av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

Først etter dette vil Ap og Sp ta stilling til SV, MDG og Rødt sitt forslag om en midlertidig returstans til Afghanistan.

Avgjør returstans

KrFs innvandringspolitiske talsperson Torhild Bransdal understreker at det er Sp og Ap som nå avgjør om det reelt sett blir returstans til Afghanistan eller ikke.

- Det er på ingen måte vi som har krevd en slik redegjørelse, og jeg tror det er viktig å understreke at vi uansett støtter midlertidig returstans til Afghanistan. Det skal ikke være tvil om hva vi mener på dette området, sier Bransdal i KrF.

Nå vil hun legge press på de to største rødgrønne partiene:

Sammen med KrF kan de bidra til flere oppmykinger i innvandringspolitikken denne høsten.

Da er Afghanistan-politikken er bare første steg.

Tar stilling til hasteinnstramminger

Før jul skal komiteen på Stortinget også ta stilling til om de midlertidige innstrammingene som ble gjort i 2015 skal videreføres.

Foreløpig har verken Ap eller Sp ønsket å svare på hvor de står i noen av de to sakene.

- Vil du oppfordre Ap og Sp til å støtte oppmykingene som kan komme denne høsten?

- Absolutt. Nøkkelen ligger ikke hos KrF, men hos Ap og Sp, både på det ene og det andre området, sier Bransdal.

Mange av de mest kontroversielle innstrammingene fra november 2015 stemte KrF i mot da de ble hastebehandlet av Stortinget på bare noen dagers forvarsel.

Det gjelder blant annet på spørsmålet om hvorvidt Justisdepartementet fortsatt skal ha instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda (UNE); et forslag KrF har varslet at de ikke vil støtte denne gangen.

Kan være i endring

Altså kan Stortinget snu om på norsk innvandringspolitikk på disse områdene dersom Ap og Sp nå skifter standpunkt i spørsmålene.

- Vi skal fortsatt ha en streng og rettferdig innvandringspolitikk, men vi skal ha en som er mer siktet inn på en bedring av barn og barns vilkår, sier hun.

- KrF står kanskje friere nå enn før til å ta en pådriverrolle i innvandringspolitikken, ettersom dere nå har sagt tydelig at dere går i opposisjon?

- KrF vil alltid stå på for en rettferdig, human og barnevennlig innvandringspolitikk.

- Foreslår du nå en slags innvandringspolitisk allianse?

- Nei. KrF søker oppslutning om politikken.

- Allianse eller ei: Kan ikke det tolkes som en direkte krigserklæring mot tidligere samarbeidspartner Frp?

- Absolutt ikke. Vi har stått og står langt fra hverandre i innvandrings- og flyktningepolitikken.

Øker presset på Ap

Venstre, som snuser på regjeringsmakt denne høsten, har signalisert at de står på samme linje som KrF i spørsmålet om Afghanistan-returer, men det er uklart hva partiet mener om hasteinnstrammingene.

De er imidlertid ikke så relevante som før, så lenge KrF har protestert.

Siden Venstre uansett ikke har flertall alene sammen med regjeringspartiene, må regjeringa nemlig uansett ut og sanke støtte fra opposisjonen hvis regjeringa skal beholde den innvandringspolitiske linja fra forrige periode.

Det øker presset på særlig Sp og Ap, spesielt i tiden etter et valg hvor sistnevnte parti har fått kritikk for å være for lik regjeringspartiene på flere politikkområder, og hvor Ap herjes av et gryende asylrør i grasrota til partiet.

Aps innvandringspolitiske talsperson Stein Erik Lauvås sier Ap er opptatt av å finne gode løsninger - også sammen med KrF.

- Hun har forsåvidt rett i at Ap har mange representanter og kan utgjøre en forskjell i mange saker. Så kan KrF ta et ansvar for at vi har den regjeringen vi har, da de i alle fall i forrige fireårsperiode hadde en samarbeidsavtale med dem. Vi skal ta vårt ansvar, og samarbeide for å finne gode løsninger også med KrF, sier Lauvås.