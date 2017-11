KrF ber Erna bla opp 160 mill kr til karbonfangst

(Dagbladet): - Det er skuffende at regjeringen i statsbudsjettet for 2018 har kuttet ned bevilgningen til karbonfangst og karbonlagring til bare 20 millioner kroner. Derfor foreslår KrF i vårt alternative budsjett å øke posten til 180 millioner for første halvdel av 2018. Det gir Stortinget mulighet til å behandle framdriften for prosjektene før revidert budsjett, sier Tore Storehaug til Dagbladet.

Nøkkelkompetanse

Kristelig Folkeparti legger fram sitt alternative statsbudsjett torsdag formiddag.

- Fra KrFs side er vårt forslag om å øke med 160 millioner kroner til karbonfangst et tydelig signal om at vi vil følge opp saken og sørge for at vi ikke mister nøkkelkompetanse ved de tre prosjektene vi har i dag, sier Tore Storehaug.

Regjeringen bevilget i fjorårets statsbudsjett 360 millioner kroner til tre prosjekter med karbonfangst og karbonlagring (CCS) – Yara i Porsgrunn, Norcem i Brevik og og Klemetsrud-anlegget i Oslo.

- Disse prosjektene er viktige for å nå Norges klimaambisjoner, sier Tore Storehaug, miljøpolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti.

Solbergs forklaring

Statsminister Erna Solberg opplyste i Stortinget onsdag 18. oktober at kuttet er foretatt i påvente av at regjeringen får utarbeidet et sikrere anslag.

- Vi har derfor ment at det ikke var riktig å legge inn mer penger enn det vi har gjort, før vi har en beslutning og er ferdig med konseptutredningene som gjør at vi kan komme til Stortinget med en anbefaling, forklarte Erna Solberg.

Mottatt med bekymring

Regjeringens kuttforslag er mottatt med bekymring fra flere hold.

Dagen etter statsministerens redegjørelse i Stortinget sendte toppsjefene i LO, NHO, Tekna, Fellesforbundet, NITO, Bellona, Norsk olje og gass, Industri Energi, EL og IT Forbundet og Norsk Industri brev til Stortinget:

«Til tross for at Regjeringen gir uttrykk for at satsingen står ved lag, skaper budsjettforslaget usikkerhet som betyr at det viktigste klimaprosjektet i Norge står i fare for å stoppe opp», het det.

Organisasjonene ba Stortinget om å bevilge «midler som er tilstrekkelig for full framdrift i CCS-prosjektet, slik at planlagt forprosjektering i 2018 kan gjennomføres som opprinnelig forutsatt.»

Brevskriverne ba også regjeringen «igangsette og styrke dialogen med landene på kontinentet og rundt Nordsjøen, med sikte på å inngå avtaler om infrastruktur og karbonlagring under havbunnen i Nordsjøen.»

- De dyktigste kan forsvinne

KrF deler bekymringen til organisasjonene.

- Vi legger inn 160 millioner kroner som en halvårsbevilgning i vårt alternative budsjett for å bidra til å skape ro om karbonfangstprosjektene. Vi må ta vare på den kompetansen disse selskapene sitter på, sier Tore Storehaug.

- De må ha trygghet for at de politiske avgjørelsen blir tatt på en skikkelig måte. Hvis ikke frykter jeg at de dyktigste fagpersonene forsvinner. Gassnova har beskrevet situasjonen for karbonfangst som et være eller ikke-være hvis vi ikke får en snarlig politisk avklaring, sier KrFs miljøpolitiske talsperson.

Grønt skatteskifte

Uten å ville gå i detalj om KrFs alternative statsbudsjett før det offentliggjøres i morgen formiddag, lover Storehaug en finansiering som handlerom et tydelig grønt skatteskifte:

- Det er ikke bare å rope om penger. Vi står på at vi ønsker et skattesystem der det ikke skal være lukrativt å forurense.