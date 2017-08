KrF-Hareide angriper Listhaug:

(Dagbladet): På sin facebookside i dag presenterer partiet en «stillingsannonse» hvor de lyser ut jobben som integreringsminister i Norge.

Bakgrunnen for gimmicken er at KrF-leder Knut Arild Hareide ikke mener innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) klarer å kombinere de to delene av jobben sin.

«Feltet har på politisk ledelsesnivå vært preget av innvandringspolitiske hensyn og et ensidig fokus på å bistå færrest mulig flyktninger og asylsøkere,», skriver partiet i utlysningsteksten, og fortsetter med et dårlig skjult sleivspark til den omstridte Frp-statsråden:

«Personer som vektlegger mistenkeliggjøring, mistillit og bygging av murer, oppfordres ikke til å søke.»

- Det er tydelig at Sylvi Listhaug ikke takler dobbeltrollen hun har, sier Hareide til Dagbladet.

Angriper Sylvi

KrF-lederen har lenge irritert seg over måten Frp-statsråden snakker om flyktninger på.

Nå går han i strupen på Listhaug, som han mener fører en retorikk som skaper problemer for integrering i Norge.

- Sylvi har omtalt meg litt de siste ukene, men det synes jeg er et veldig mye mindre problem enn hvordan hun omtaler flyktninger på, sier KrF-lederen skjelmsk, med hint til de opphetede beskyldningene om at Hareide sleiker imamer oppetter ryggen.

Dagbladet møter ham i kirken på Fjell i Drammen, hvor mellom 70 og 100 muslimske ungdommer samles for å spise lunsj en gang i uka, som en del av integreringsarbeidet kirken i bydelen gjør.

Hareide mener det er problematisk at Listhaug sjelden trekker fram noen av de positive historiene om integrering.

Og bruker Listhaugs egen facebookside som eksempel.

Listhaugs 132 000 følgere får sjelden eller aldri historier om vellykket integrering.

I stedet prioriterer statsråden å dele stoff om innstramminger og utfordringene med innvandring.

- Sånn jeg leser facebooksiden hennes de siste månedene er det helt tydelig at hun er innvandringsminister og at hun har glemt at hun også er integreringsminister. Skal vi lykkes med integrering er tillit veldig viktig, og da må hun skape tillit og hindre radikalisering og utenforskap. Da er det veldig oppsiktsvekkende at det nesten ikke er noen budskap om integrering og viktigheten av det på siden hennes, sier KrF-lederen.

Saken fortsetter under bildet

Egen statsråd

Han går langt i å antyde at det er en bevisst strategi fra Frp og Listhaug.

Samtidig har dagens jobbannonse-stunt en annen betydning også:

KrF-Hareide mener nemlig at de siste årene har vist at en statsråd ikke bør ha ansvar for både innvandring og integreringsområdet.

I stedet vil KrF jobbe for at landet får en egen integreringsminister etter valget.

- Innvandring- og integreringsminister er en jobb som skal ivareta ulike hensyn og er derfor vanskelig å kombinere. Integrering foregår på alle samfunnsområder, det er derfor spesielt viktig å ha en egen statsråd som følger dette og kan være en pådriver for best mulig integrering i regjeringskonferanser og det daglige arbeidet, sier Hareide.

Frp-statsråd Sylvi Listhaug er ikke enig i behovet for en egen integreringsminister- og mener det er viktig å se integreringsarbeidet i sammenheng med innvandringen.

- Merkelig av KrF

- Vi har gjort veldig mye knyttet til integrering sammen med KrF, så dette synes jeg er et merkelig forslag, skriver Listhaug i en epost til Dagbladet.

Hun er ikke enig i at hun har nedprioritert integreringsområdet til fordel for å snakke om innvandringen og innstramminger.

- Integrering står høyt på dagsorden for meg, det er imidlertid nødvendigvis en sammenheng mellom hvor mange som kommer til Norge og hvor godt vi evner å integrere dem. Integrering er toveis, og det er ikke bare politikerne som skal legge til rette – vi må også stille krav. Det har vi gjort, og dette vil over tid vise at vi får bedre resultater, skriver Frp-statsråden i eposten.

Hun mener det er feil at hun ikke løfter integrering som et tema på sin egen facebookside.

- Her virker det som Hareide bare har ment noe, uten å sjekke. Den siste måneden har jeg hatt ti innlegg om integrering. Jeg besøkte for noen dager siden et integreringsmottak i Larvik hvor vi nå foreslår å åpne opp for at asylsøkere kan bidra til å gjøre jobb i mottaket som vasking, rydding, maling og andre oppgaver. I tillegg har jeg hatt to direktesendinger på facebook hvor integrering var sentrale temaer i begge direktesendingene. Fremfor å kritisere, burde heller Hareide selv snakke om hvordan vi får en bedre integrering av de som er her, skriver Listhaug i eposten.