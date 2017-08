KrF-Hareides krav til regjering med Erna: Maks 15 elever per klasse

BERGEN (Dagbladet): I dag tropper førsteklassingene Nora Lund Grønner (5 1/2) og vennen Ulrik Nikolai Pettersen (6) for første gang opp på Landås skole i Bergen.

- Jeg gruer meg litt, men gleder meg mest, sier Nora.

- Jeg gruer meg ingenting, sier Ulrik Nikolai.

- Det er mange barn som går til skole med store forventninger i disse dager. For oss i KrF er det viktig at de blir sett av lærerne fra første dag. Samtidig må vi være klar over at det ikke vil gå like bra for alle barn i skolen, sier KrF-leder Knut Arild Hareide. Dagbladet møter ham på valgkamp-tur i Bergen.

KrF mener at flere lærere er en nøkkelfaktor i så måte. Inn i valgkampen har Hareide med seg et krav til eventuelle regjeringsforhandlinger med Høyre: Det skal være maks 15 elever for hver lærer fra første til fjerde klasse og maks 20 elever per lærer fra femte til tiende klasse.

- Et av KrFs viktigste krav ved dette valget blir lærernorm i skolen. Det at Ap nå også vil satse på flere lærere, gjør at KrF har makt til å være tøffe i forhandlingene. Ønsker Høyre å samarbeide med KrF må de forholde seg til dette, sier Hareide til Dagbladet.

Han vil ikke bruke ordet ultimatum, men sier at kravet er blant KrFs mest sentrale.

- Kona stilte krav

- Vi ser at antall lærere varierer mye rundt omkring i landet, men også i den enkelte kommune. Med en nasjonal norm vil lærerne få større fleksibilitet. Ved å starte med nok lærere tidlig får barna en god start på skolegangen. Det er da de må knekke koden. Hvis de ikke gjør det tidlig, kan det bli vanskelig seinere og noen kan komme til å falle ut av skolen, sier Hareide.

Han finner støtte for sitt krav i en ny undersøkelse som ble publisert i Dagbladet i går. Der kom det fram at 33 prosent av lærerne mener klassene de underviser er så store at det ikke lenger er pedagogisk forsvarlig. Undersøkelsen er gjort av Respons analyse for Utdanningsforbundet.

KrF-kravet har sin opprinnelse i Utdanningsforbundet. Partilederens kone, Lisa Marie Larsen, er lærer. Hun hadde sett en video fra forbundet som forklarte kravet om flere lærere og nasjonal norm.

- Ja da, min kone er veldig opptatt av dette. I Oslo er det ekstra viktig å hjelpe de som ikke har samme språkforståelse. Hun krevde at jeg skulle legge ut denne videoen på Facebook, og det gjorde jeg, sier partilederen.

- En tredel er misfornøyd

- Vi finner liknende svar i den store innbyggerundersøkelsen. Der kan vi lese at nesten en tredel av foreldrene er misfornøyd med antall lærere per elev. Nå må vi politikere gjøre noe med dette, men det er bare KrF og SV som sier dette. Jeg opplever at de andre partiene er vage.

- Arbeiderpartiet vil også ha flere lærere i skolen. Er det slik at Krf nærmer seg Ap i skolepolitikken, slik dere gjør i skattepolitikken?

- Akkurat i denne saken ser jeg bare SV som alliert. Jeg har registrert at både Ap og Høyre vil ha flere lærere, men poenget er at vi må ha en norm på klassenivå. Det er vanskelig å skille Høyre og Ap i denne saken.

Knut Arild Hareide erkjenner at flere lærere vil kreve mye penger i budsjettene.

- Det vil koste penger, men vi må satse på våre barn, sier Hareide.

KrF vil finansiere satsingen over de årlige budsjettene - og finansiere det ved å droppe Høyre og Frps skattekutt.

- Utelukker mange

Hareide mener det finnes nok lærere i Norge, men ser at mange av dem faller fra tidlig.

- Det må vi også gjøre noe med. Jeg ser at dette har med lønn å gjøre, men det har også noe å gjøre med karakterkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen. Det utelukker veldig mange som kunne ha blitt gode lærere, sier Knut Arild Hareide.

Nora og Ulrik Nikolai har fått saftis av sine foreldre. Hareide spør om det ikke er helt uvanlig å få is på en tirsdag.

- Nei, is er godt hver dag, svarer Ulrik Nikolai.