KrF kan droppe redningsaksjon for skatteklasse 2

(Dagbladet): Regjeringen har gått inn for å kutte skatteklasse 2, som gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene tjener lite eller ingenting.

Det forventer KrF-leder Knut Arild Hareide tøffe forhandlinger om.

- Vi synes dette er en skeivhet som rammer familiene. Dette er en viktig sak som vi forventer tøffe forhandlinger rundt, ikke minst fordi både regjeringen og Venstre er mot, sier KrF-lederen til Dagbladet.

Partiet er alene på Stortinget om å ville berge skatteklasse 2, og har reddet den før - seinest da den ble forsøkt fjernet av Solberg-regjeringen i budsjettet for 2014.

Ikke viktigst

Nå spør enkelte i KrF seg hvor lenge partiet skal fortsette å kjempe alene for at skatteklassen får leve videre.

Etter det Dagbladet erfarer er ikke skatteklasse 2 saken KrF har høyest på prioriteringslista i forhandlingene.

- Skatteklasse 2 er ikke noe vi kjører hardt mot hardt for å beholde, opplyser en velinformert kilde i partiet til Dagbladet.

Det er i tråd med ønsket fra ungdomspartiet KrFU, hvor ledelsen har rådet moderpartiet til å droppe kravet om skatteklassen.

Pleiepenger viktigere

Å få en forbedring av pleiepengene er derimot en sak som KrF vil gi alt for å få gjennom i forhandlingene, erfarer Dagbladet.

Å styrke familiene er en av hovedsakene til KrF, når budsjettforhandlingene med regjeringen starter i neste uke.

KrF la i går fram sitt alternative budsjett, som er utgangspunktet for forhandlingene med regjeringen.

Her har de blant annet satt av 350 millioner til økt bemanning i barnehagene, 300 millioner til økt barnetrygd, 40 millioner til å utvide foreldrepermisjonen med en uke, og 200 millioner kroner til å gi far selvstendig uttaksrett til foreldrepenger.

KrF ønsker seg mer penger til flere lærere og vil ha en lærernorm på maks 15 elever fra 1. til 4. trinn og 20. elever fra 5. til 10. trinn.

- Vi legger fram hele vårt budsjett, men må naturlig nok prioritere i forhandlingene. Skolesatsingen med flere lærer og en god pleiepengeordning vil være veldig viktig for oss. Familiene skal komme ut som vinnerene, men vi kan se på forskjellige ordninger. Jeg synes nok det er viktigere å sikre fedres selvstendige rett til foreldrepenger før vi øker antall uker, sier han.

Hareide innrømmet også at en lærernorm kan være vanskelig å få gjennom i forhandlingene.

- Forventet

KrF vil dekke inn sine satsinger ved å skrote avgiftsfritak på netthandel, øke avgiftene på alkohol, tobakk, sukker og enkelte miljøområder.

- Satsingene til KrF var forventet, og i tråd med det de har signalisert, mens inndekningen er skatteøkninger og avgiftsøkninger som ikke er god Frp-politikk slik de ligger nå. Likevel er dette et godt utgangspunkt for å forhandle videre til det som forhåpentligvis blir en budsjettenighet mellom alle fire partier, sier finanspolitisk talsperson Helge Andre Njåstad i Frp.

- Hvilke saker blir det reell debatt om nå?

- Det blir jo en kamp om ytterligere påplussing av ting som er viktig for KrF og V. Så blir den store utfordringen å finne inndekning for dem, for det er et stramt budsjett. Det er det som blir det vanskelige jobben.