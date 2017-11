KrF vil la Tesla-avviften bestå, hvis også bensinbiler gjøres dyrere

(Dagbladet): KrF la i dag fram sitt alternative statsbudsjett. Her blir det klart at KrF er villig til å la økningen på engangsavgiften på tyngre elbiler, den såkalte Tesla-avgiften, som regjeringen har foreslått, bli stående.

Til gjengjeld vil de øke avgiften som beregnes ut fra CO2-utslipp på nye biler, slik at de mest forurensende bilene blir dyrere.

- Vi synes det er veldig realt. Når folk skal kjøpe en ny bil så har de et valg, vil de kjøpe en forurensende bil så koster det litt mer, vil de kjøpe en miljøvennlig bil så er det billigere, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Avtalebrudd

Både Krf og Venstre mente det var et avtalebrudd da regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett i høst.

- Da saken kom opplevde vi dette som et brudd på den avtalen vi hadde inngått med regjeringen om at det ikke skal være engangsavgift på elbiler. Vi hadde to valg: For å sikre at elbilene skal være like konkurransedyktige måtte vi enten ta vekk avgiften, eller gjøre andre biler dyrere, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

- Vi ser at fra 2013 til 2017 har staten hatt et inntektstap på biler på 9 milliarder. Det aller meste av det går på fossile biler. Det har ikke vært villet politikk fra KrF at vi skal senke avgiftene så mye, som også har vært viktig for å finansiere velferden. Derfor er vi villige til å akseptere avgiftsøkningen på de tyngre elbilene, dersom en også får en økning på andre biler. Det vil gjøre at Teslaen vil være like konkurransedyktig i framtida, men kanskje enda viktigere. Mindre elbiler vil bli enda mer konkurransedyktige enn de er i dag, sier Ropstad.

- Genial løsning

Totalt vil økningen i avgiften på bensin og dieselbiler utgjøre 1,5 milliarder kroner i inntekter for staten.

- Det er i tråd med intensjonen i det som vi har vært enig om med regjeringen tidligere. Jeg tror at dette for Høyre må være attraktivt. Ingen mener at vi skulle gi 9 milliarder i skatte- og avgiftslettelser til bileiere. VI reduserer dette fra 9 til 7 milliarder. Det er fortsatt en stor avgiftslette for bileierne, men vi må også tenke på statsfinansene og å finansiere velferd. I all beskjedenhet synes jeg vi har funnet en genial løsning, sier Hareide.

Mer til familiene

Ikke overraskende er det ellers familiepolitikken som prioriteres i KrFs alternative statsbudsjett.

- Mens familiene var den største taperen i regjeringens forslag til statsbudsjett, har KrF gjort dem til de største vinnerne, sier Hariede.

Han trakk fram økte bevilgninger til barnetrygd på 300 millioner kroner, tiltak for å styrke barnehagen med 350 millioner kroner og forslag om fleksibel kontantstøtte.

KrF vil også gi tvillingforeldre dobbelt permisjon i første halvår og gi far selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger.

På inndekningssiden vil partiet skrote avgiftsfritak på netthandel fra utlandet, noe Virke har beregnet vil gi 2,6 milliarder kroner ekstra i statskassen. KrF vil dessuten øke avgiftene på alkohol, tobakk, sukker og enkelte miljøområder.

KrF ønsker også å få på plass en lærernorm både for 1. - 4. klasse, og 5. - 10. klasse, men Knut Arild Hareide innrømmet på pressekonferansen i dag at dette trolig var et av punktene det kunne bli vanskeligst å få gjennomslag for i forhandlingene.

Frp: - Forventet

Finanspolitisk talsperson Helge Andre Njåstad i Frp er ikke overrasket over prioriteringene til KrF, men advarer allerede før forhandlingsstart om at budsjettet er stramt.

- Satsingene til KrF var forventet, og i tråd med det de har signalisert, mens inndekningen er skatteøkninger og avgiftsøkninger som ikke er god Frp-politikk slik de ligger nå. Likevel er dette et godt utgangspunkt for å forhandle videre til det som forhåpentligvis blir en budsjettenighet mellom alle fire partier, sier Njåstad.

- Hvilke saker blir det reell debatt om nå?

- Det blir jo en kamp om ytterligere påplussing av ting som er viktig for KrF og V. Så blir den store utfordringen å finne inndekning for dem, for det er et stramt budsjett. Det er det som blir det vanskelige jobben.

- KrF og V må bare skru ned forventningene med en gang?- Det må vi alle. Forhandlingene om neste års statsbudsjett starter imidlertid ikke mandag, slik tidligere varslet, men tirsdag. Venstre legger nemlig ikke fram sitt alternative budsjett før mandag til uka i stedet for i morgen, slik de først hadde tenkt.

- Vi venter fortsatt på noen kvalitetssikringer fra Finansdepartementet. Så startet forhandlingene først tirsdag, sier Venstre-nestleder Terje Breivik til Dagbladet.