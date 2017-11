Krise hos Republikanerne etter overgrepsanklager mot evangelisk senatskandidat

NEW YORK (Dagbladet): Den evangelisk kristne våpenforkjemperen og homomotstanderen Roy Moore vant i september nominasjonskampen for å bli Republikanernes kandidat til senatet for Alabama.

Plassen ble ledig da daværende senator Jeff Sessions ble utnevnt til justisminister for Donald Trump. Moore fikk støtte fra blant andre Trumps tidligere sjefstrateg, Steve Bannon, mens Trump selv støttet motkandidaten, Luther Strange.

Torsdag publiserte imidlertid Washington Post en omfattende artikkel som i detalj beskriver hvordan hvordan Moore, som nå er 70 år gammel, skal ha forsøkt å innlede seksuelle forhold med flere kvinner da de var mellom 14 og 18 år, og han selv var i 30-åra.

- Politisk motivert

- Dersom jeg gjorde dette, skal jeg ikke benekte det, men jeg husker ikke noe av dette, sier Moore til Fox News-profilen Sean Hannity i et radiointervju på spørsmål om han hadde stevnemøter med 17-18 år gamle jenter.

En kvinne, Leigh Corfman, sier imidlertid til Washington Post at hun traff Moore da hun bare var 14 år gammel og han var 32 i 1979. Ifølge Corfman møttes de flere ganger da Moore jobbet som aktor. Han skal ifølge anklagen ha kjørt henne hjem og forgrepet seg på henne. Dette benekter Moore på det sterkeste.

- Anklagene om seksuelle handlinger med henne er fullstendig falske. Jeg tror de er politisk motiverte, sier Moore.

Dramatisk

Situasjonen kan få store konsekvenser for Republikanerne. Moore står nemlig på stemmeseddelen for valget 12. desember.

Dersom det hele ender med at Republikanerne taper mot Demokratenes kandidat, Doug Jones, i den erkerepublikanske bastionen, vil det være et dramatisk nederlag. Partiets flertall i Senatet vil da minke til hårfine 51 mot 49.

Selv nekter Moore å trekke seg. Andre sentrale republikanere flykter nå unna. New York Times beskriver hvordan Republikanerne desperat forsøker å finne en ny kandidat eller å få utsatt valget.

- Dersom anklagene stemmer, bør Moore trekke seg, sier Republikanernes majoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell.

Fredag besluttet valgkamporganisasjonen i Det republikanske partiet å trekke seg fra samarbeidet med Moore om å drive pengeinnsamling. Partiet frykter å bli forbundet med den omstridte kandidaten.

De to tidligere presidentkandidatene, John McCain og Mitt Romney, krever begge at Moore trekker seg uten noe forbehold.

- Uegnet

- Uskyldig inntil det motsatt er bevist gjelder kriminalsaker, ikke valg. Jeg tror på Leigh Corfman. Hennes beskrivelse er for alvorlig til å ignorere. Moore er uegnet til å bli valgt og burde trekke seg, skriver Romney på Twitter.

Det hvite hus er foreløpig svært tilbakeholdne i sine uttalelser om Moore.

- Presidenten mener at bare anklager, særlig fra langt tilbake i tid, ikke må få ødelegge livet til en person. Presidenten mener også at dersom disse anklagene er sanne, så vil Moore gjøre det rette og trekke seg, sier Donald Trumps pressetalsperson, Sarah Huckabee Sanders.

De to senatorene, Mike Lee, og Steve Daines, som har gitt sin støtte, trakk den fredag tilbake.

- Etter å ha lest de detaljerte beskrivelsene av hendelsene og sett svarene fra Moore og valgkamporganisasjonen hans, kan jeg ikke lenger støtte hans kandidatur til Senatet, skriver Lee på Twitter.

Kontroversielle uttalelser

Moores støttespillere, deriblant Steve Bannon, støtter ham fortsatt. Han sammenlikner Washington Post-artikkelen, med publiseringen av den famøse «Access Hollywood»-videoen hvor Trump skryter av hvordan han kan forgripe seg på kvinner. Den videoen ble publisert kort tid før fjorårets presidentvalg.

- Bezos Amazon Washington Post, som angrep Donald Trump, er den samme som angrep Roy Moore. Er det tilfeldig? sa Bannon under en middag for konservative aktivister torsdag, ifølge CNN.

Moore er en svært kontroversiell skikkelse i amerikansk politikk. To ganger er han blitt fjernet som høyesterettsjustitiarius i delstaten Alabama fordi han trosset føderale beslutninger, blant annet om å tillate homoekteskap.

Han har også kommet med uttalelser om at homofili bør kriminaliseres og hyllet Russlands president, Vladimir Putin, for hans holdninger til homofili.