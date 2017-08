Krisemåling for Ap

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er de to største taperne på TV 2s siste måling. Men et SV i gryende storform redder det rødgrønne flertallet.

Arbeiderpartiet får 28,4 prosents oppslutning og har dermed mistet 1,9 prosentpoeng fra siste måling for en uke siden.

Jonas Gahr Støres mannskap har ikke ligget så langt nede siden forrige stortingsvalg, viser meningsmålingen Kantar TNS har gjort for TV 2.

Men enda verre går det med Aps tilsynelatende foretrukne alliansepartner Senterpartiet.

Trygve Slagsvold Vedum kan ha kommet for tidlig i form, for i TV 2-målingen er Sp den største taperen, med et fall i oppslutningen på hele 2,1 prosentpoeng til 10,5 prosent.

Men heldigvis for dem som ønsker regjeringsskifte, har de målingens klare vinner på sin side. SV går fram 2,8 prosentpoeng, til 6,4 prosent. Audun Lysbakken redder dermed det rødgrønne flertallet.

For selv om Erna Solberg mener den borgerlige siden er «i godt sig», tre uker før valget, vil det mest sannsynlig bli regjeringsskifte hvis søndagens måling blir valgresultatet. Høyre legger på seg hele 2,3 prosentpoeng og ender på 23,8 prosents oppslutning.

Fremskrittspartiet går tilbake 1 prosentpoeng til 12,7 prosent, mens Venstre igjen er under sperregrensa med 3,5 prosents oppslutning.

Kristelig Folkeparti får 5,3 prosent (+1,4), Rødt får 3,8 prosent (- 0,8), De grønne 3,4 (+ 0,3) og andre partier og lister 2,2 (- 0,1).

Målingen er tatt opp mellom 14. og 18. august, altså mens Arendalsuka pågikk. 976 stemmeberettigede har deltatt. Feilmarginen er +/- 1,4 – 2,8 prosentpoeng.

(NTB)