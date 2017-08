Kritikere mener Trump spente bein på seg selv da han med et pennestrøk fjernet Obamas flomvedtak: - Som å gi sigaretter til en kreftpasient

(Dagbladet): Så langt har minst 33 mennesker mistet livet i det som omtales som en av de største katastrofene Amerika har stått overfor: Nemlig ekstremværet «Harvey» som rammet Houston-området i Texas.

Ødeleggelsene som følge av flommen kan komme til å koste 325 milliarder kroner, har eksperter anslått.

Mye infrastruktur må bygges opp igjen, og som president Donald Trump sa i midten av august, skal infrastruktur bygges «raskt og billig».

Erstatter to år gammelt vedtak

I midten av august fjernet Trump tidligere president Barack Obamas vedtak fra 2015 om at infrastruktur i flomutsatte områder skal ha egne standarder, skriver avisa Independent.

Obama innførte at infrastruktur, som veier, bruer og demninger, må bygges ut fra et hensyn om at det kan bli mer ekstremvær i framtida og at infrastrukturen bedre må kunne tåle eventuelle framtidige naturkatastrofer.

I midten av august holdt Donald Trump en pressekonferanse om temaet. Selv om demonstrasjonene i Charlottesville fikk større oppmerksomhet, sa han at presidentordren om å fjerne Obamas vedtak handlet om at byggingen av ny infrastruktur skal gå raskere og blir billigere.

- Vi skal få infrastruktur bygget raskt, billig og byggeprosessen skal gå veldig, veldig raskt, sa Trump den gang, skriver Independent.

Kritikere reagerer

Trumps presidentordre får kritikere til å reagere, nå som USAs fjerde største by ligger under vann.

- Å bygge nytt mens du ignorerer framtidige flomkatastrofer, er som å gi en pakke sigaretter til en lungekreftpasient, sier Michael Gerrad, professor i miljø- og klimalover ved Columbia University, til nyhetsbyrået AP.

Gerrad mener Trump spenner bein på seg selv dersom man ikke tar høyde for framtidige flommer.

- Hvis du må bygge på nytt etter en katastrofe, vil du ikke utsette deg selv for det samme igjen, sier professoren.

Kritikerne er også bekymret for at flomødeleggelsene vil bli større i framtida, nå som infrastruktur i flomutsatte områder ikke vil bygges ut fra gitte standarder.

- Det vil føre til større kostnader og flere konsekvenser ved nye flommer. Det er sløsing av skattebetalernes penger hvis investeringene skylles bort, sier Rachel Cleetus fra klimaorganisasjonen Union of Concerned Scientists til The Independent og fortsetter:

- Det vil være en alvorlig feil å gjenoppbygge infrastrukturen uten å ta hensyn til framtidig flomrisiko i kjølvannet av tragedien i Texas som «Harvey» skapte, sier hun.

Klimaoppgjør

Nyhetsbyrået AP skriver at Trumps presidentordre er en del av hans klimaoppgjør etter at han kom til makta. Trump skrotet nemlig et vedtak som tok hensyn til klimaforskernes varsellamper om at det vil bli hyppigere oversvømmelser og mer ekstremvær.

Presidenten har blant annet meldt USA ut av Parisavtalen og fjernet flere klimatiltak Obama innførte i løpet av sine sju måneder ved makta.

AP skriver at Obamas ordre fra 2015 ikke har blitt innført enda. Det betyr at det er de gamle reglene som fortsatt gjelder - at bygninger som blir rammet av ekstremvær kan bygges som det engang var.

Det hvite hus sier i en uttalelse til AP at Obama-administrasjonen ikke tok økonomien i betraktning da de innførte vedtaket.

Nyhetsbyrået AP skriver at også i mars skal Trump ved hjelp av en presidentordre fjernet et vedtak fra 2013 som handlet om at føderale byråer skal oppfordre stater og lokalsamfunn til å bygge ny infrastruktur «smartere og sterkere» i møte med mer ekstremvær.

Selv om Obama-vedtaket fra 2015 er fjernet, forteller Jessice Grannis, som leder et klimatilpasningsprogram ved Georgetown Climate Center, at det finnes smutthull i lovverket som kan gjøre det lettere å bygge på nytt i høyere standarder. Grannis sier til AP at lokale myndigheter kan betale ekstrakostnadene til å bygge mer solide bygg dersom det ble ferdigstilt før stormen kom.

Men bygg som oppføres i dag, vil ikke kunne få dekt ekstrakostnadene en mer flomsikker bygning krever.

Besøkte Texas

Tirsdag besøkte Donald Trump de flomrammede områdene i Texas. Trump og hans kone Melania besøkte først Corpus Christi, der uværet Harvey traff land fredag kveld.

- For en folkemengde. For et oppmøte, skrøt presidenten da han talte i Corpus Christi.

Donald Trump sa at redningsaksjonene hadde gått bra etter stormen og lovet at han og føderale myndigheter ville bistå på alle mulige vis.

Lørdag skal Trump etter planen returnere til de katastroferammede områdene på nytt.