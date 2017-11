«Krokodillen» pekes ut som mulig Mugabe-erstatter

(Dagbladet): Tidligere visepresident Emmerson Mnangagwa (75) pekes ut som mulig ny president, dersom nåværende president Robert Mugabe trekker seg, skriver New York Times.

Mnangagwa har fått sitt kallenavn «Krokodillen» på grunn av sin hensynsløse framferd, blant annet som sikkerhetsminister, skriver NTB. Ifølge AFP har han også fått kallenavnet på grunn av sin skreppeløshet og evne til å knekke politiske rivaler.

Kona som arvtaker

Det stormer rundt president Mugabe etter at regjeringshæren i landet grep makten tirsdag kveld og satte den 93 år gamle presidenten i husarrest. De nekter for at det er snakk om et militærkupp. Nå oppfordrer over 100 organisasjoner fra sivilsamfunnet at han trekker seg, men han nekter.

Forrige uke ble «Krokodillen» avsatt som visepresident av Mugabe, og det var ventet at presidenten isteden ville utnevne sin kone Grace til ny visepresident. Den allmenne oppfatningen er at militæret grep inn for å hindre at Mugabe ryddet vei for kona som etterfølger, skriver NTB.

New York Times skriver at en konflikt mellom Grace Mugabe og Mnangagwa skal ha kommet ut i offentligheten. Avisa hevder at han skal ha anklaget henne for å forsøke å drepe ham med en forgiftet iskrem fra hennes meieri - en påstand hun nekter for.

Hva slags rolle Mnangagwa hadde i det som framstår som et militærkupp, er ikke kjent, men observatører og tjenestemenn mener han deler noen likheter med den nåværende presidenten: Sulten på makt og innflytelse, korrupt og en undertrykker.

Bondesønn

Ifølge New York Times er Mnangagwa en bondesønn, har vært politisk aktiv siden barndommen, studert juss og har vært sjef for landets etterretningstjeneste. 75-åringen regnes også som Zimbabwes rikeste mann.

Avisa skriver at «Krokodillen» var en ivrig tilhenger av Mugabes kontroversielle økonomiske politikk etter at Storbritannia sa fra seg landet på 80-tallet.

Dersom Mnangagwa tar over makta, kan han få en blandet mottakelse av folket.

- Han er ingen frisk pust, for folk vet at mannen som kan ta over, ikke er Mr. Demokrati. Hans resultater er ikke imponerende. Han har en rotete fortid. Skal han rydde opp? Vi vet ikke, sier Wilf Mbanga, redaktør for The Zimbabwean til New York Times.

«Krokodillen» var tidligere jusstudent i Zambia, men hoppet av studiene for å bli med i frigjøringsbevegelsen i Mosambik, hvor han møtte Robert Mugabe og ble hans personlige assistent og livvakt. På 80-tallet skal Mnangagwa ha vært en del av frigjøringskampen mot kolonimakten Storbritannia, som resulterte i at Zimbabwe ble selvstendig. Siden har han stått ved Mugabes side.

- Kjøper seg tid

Robert Mugabe har siden 1980 styrt landet med sin stadig hardere hånd, og anslås å være verdens eldste statsleder.

I et møte med forsvarssjef Constantino Chiwenga og to sørafrikanske utsendinger torsdag kveld, skal han ha nektet å gå av.

- De møttes i dag og han nekter å fratre. Jeg tror han prøver å kjøpe seg tid, skal kilden ha sagt ifølge Sky News.

Møtet skal ha foregått på presidentens kontor.