Kronprinsen fjerner prinser og ministre - oljeprisen fyker opp

(Hegnar.no:) I helga strammet den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman til sitt politiske grep, og beordret lørdag kveld arrestasjon av flere kongelige, offentlige topptjenestepersoner og forretningsfolk i Saudi-Arabia i tilknytning til en pågående antikorrupsjonskampanje.

Et medlem av det kongelige tilsynet av det statlige oljeselskapet Saudi Aramco skal ifølge Bloomberg News være blant de arresterte.

– Bredden og omfanget av pågripelsene ser ut til å være uten sidestykke i moderne saudiarabisk historie, sier Midtøsten-forskeren Kristian Ulrichsen ved Rice University ifølge NTB.

Oljeprisen opp

Forrige uke nådde oljeprisen 62 dollar fatet, det høyeste nivået på to år. Brent-oljen er mandag morgen opp 0,63 prosent til 62,46 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,38 prosent til 55,85 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 60,44 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

«Vil ikke stige mye mer»

Investeringsstrateg i Nordea, Ingvild Borgen Gjerde, knytter spenning til oljeprisens utvikling denne uken og tiden framover.

«Stigende etterspørsel, kombinert med lavere tilbud som følge av underinvesteringer etter oljeprisfallet i 2014, forklarer prisoppgangen i det siste», skriver Borgen Gjerde i morgenrapporten fra Nordea.

«Dette har bidratt til å løfte oljetunge børser, og Oslo Børs spesielt. Vi venter ikke at oljeprisen vil stige veldig mye mer fra nåværende nivåer, noe som, kombinert med at prisingen på Oslo Børs er på det høyeste nivået på 17 år, gjør at avkastningen i norske aksjer fremover trolig vil bli mer moderat», fortsetter hun.

Støtter oljeprisen

Den saudiarabiske kronprinsen har ifølge TDN Finans tidligere gitt uttrykk for sin støtte til nye Opec-ledede produksjonskutt, og analytikere mener dette, sammen med den politiske risikoen arrestasjonene medfører, bidrar til å støtte oljeprisen.

- Kronprinsen har allerede uttalt at han støtter en forlengelse av de nåværende kuttene. Når en av verdens største oljeprodusenter og oljeeksportør gjennomgår en endring i økonomien, vil det være noe usikkerhet og politisk risiko langs veien, noe som støtter prisene, sier analytiker i Emirates Nbd Bank Pjsc Edward Bell til Bloomberg News.

Oljeprisen har steget i fire uker på rad og analytikere peker ifølge nyhetsbyrået nå på tegn til et strammere oljemarked, samtidig som tegn til at Opec og deres allierte vil forlenge sin nåværende produksjonskuttavtale, når partene møtes i Wien i slutten av november.

Ifølge Baker Hughes ukentlige riggtelling falt amerikanske oljerigger med åtte rigger til 729 rigger i uken som endte 3. november.

«Global økonomisk vekst og tilbudsforstyrrelser skaper det mest konstruktive miljøet for oljeprisene siden Opecs beslutning i 2014", heter det i en oppdatering fra Barclays fredag.

Sendte aksjen ned

Styrtrike prins Al-Waleed bin Talal er den mest prominente av dem som ble pågrepet søndag. En ny kommisjon mot korrupsjon, ledet av kronprins Mohammed bin Salman, ble ifølge NTB opprettet bare timer tidligere gjennom et kongelig dekrét.

Talal, som er en av Midtøstens rikeste personer, har eierinteresser i en rekke vestlige selskaper.

Aksjene i Talals investeringsselskap Kingdom Holding stupte med 9,9 prosent da børsen i Saudi-Arabia åpnet søndag, men de hentet seg noe inn igjen senere på dagen.

Ifølge Forbes er Talal god for om lag 18,7 milliarder dollar, noe som gjør ham til verdens 45. rikeste.

Kingdom Holding har store eierposter i selskaper som Apple, Citigroup og Twitter.

