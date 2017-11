Kupp i Zimbabwe: Militæret har pågrepet Robert Mugabe

(Dagbladet/NTB): Zimbabwes president Robert Mugabe er i militærets varetekt og tilsynelatende satt ut av spill. Militæret avviser kupp, men innrømmer at de har tatt kontroll.

Onsdag morgen sperret militære kjøretøyer av Zimbabwes nasjonalforsamling i hovedstaden Harare. Der ble det også hørt høye eksplosjoner, noe som førte til spekulasjoner om et militærkupp, ifølge Sky News.

Nå hevder Zimbabwes regjeringsparti ZANU-PF at president Robert Mugabe (93) er pågrepet. Militæret kaller det en fredelig maktovertakelse.

- Mugabe har blitt pågrepet uten noen blodsutgytelse. Han er trygg, heter det i en Twitter-melding fra partiet.

Ungdomsleder pågrepet

Noen timer etter meldingene om det som tilsynelatende er et kupp i Zimbabwe, skiver at ungdomslederen for Mugabes parti, Kudzai Chipanga, skal være pågrepet.

Ungdomspartiet støtter president Mugabes kone, Grace, som hans etterfølger.

Mektig diktator

I 1980 vant ZANU-PF de første valgene i det selvstendige Zimbabwe.

Det førte til at Mugabe ble statsminister. Siden den gang har han styrt med hard hånd, først som statsminister, så som president.

Det er uvisst hvor president Robert Mugabe og kona Grace befinner seg, men en av landets forsvarstopper insisterer på at både presidenten og familien er trygge og uskadde.

- Vi ønsker å gjøre det helt klart at dette ikke er en militær maktovertakelse. Vi retter oss bare mot kriminelle rundt ham, som begår forbrytelser som fører til sosial og økonomisk lidelse i landet, slik at de kan stilles til ansvar, uttalte en talsmann for forsvaret onsdag morgen, ifølge NTB.

- Når vi har gjennomført oppdraget vårt, vil situasjonen normaliseres, la talsmannen da han leste opp sitt budskap.

Avsatte visepresident

Bakteppet for militærets inngripen er Mugabes avsettelse av visepresident Emmerson Mnangagwa i forrige uke.

Et vitne som bor i nærheten av Mugabes hjem i forstaden Borrowdale, sier til nyhetsbyrået AFP at vedkommende hørte mellom 30 og 40 skudd bli avfyrt like etter klokka 2 natt til onsdag.

Det er også blitt meldt om at et større antall soldater inntok lokalene til en av landets TV-kanaler. Avisa The Herald skal ikke ha oppdatert nettsiden sin om situasjonen over natta.

Klokka 08.28 norsk tid melder imidlertid The Guardians reporter på stedet om nærmest urovekkende normale tilstander i Harare.

«Hvis det var soldater utenfor nasjonalforsamlingen, så har de forsvunnet. Det er noen tropper fra presidentgarden utenfor brakkene deres i sentrum, men det er ikke noen ekstraordinær aktivitet fra hæren», heter det i rapporten fra journalisten.

Rundt klokka ti har avisas reporter i Harare snakket med en tjenestemann som sier at folkene i Zimbabwe er «begeistret, fordi de er klare for en endring».

- Forbereder seg på å gå av

Samtidig viser BBC til News24.

Den sørafrikanske nettsiden skriver at de har vært i kontakt med offisielle kilder som sier at Mugabe har gått med på å gi fra seg presidentvervet.

- Mugabe forbereder seg på å trekke seg, heter det i en melding som News24 foreløpig ikke har utdypet med mer informasjon.

Den sørafrikanske presidenten, Jacob Zuma har på vegne av samarbeidsorganisasjonen for det sørlige Afrika (SADC) uttrykket bekymring for situasjonen i Zimbabwe.

Han ber de ulike aktørene om å løse dette på en minnelig måte, skriver The Guardian.

Nordmenn i Zimbabwe

Utenriksdepartementet oppfordrer alle som oppholder seg i Zimbabwe om å redusere sine bevegelser og holde seg oppdatert om utviklingen.

- Den politiske situasjonen i Zimbabwe er meget spent, og det er kommet rapporter om at de militære har tatt helt eller delvis kontroll over deler av landets myndigheter, skriver de på nettsiden sin.

- Norske myndigheter følger situasjonen nøye, og oppdaterer Regjeringens reiseinformasjon i tråd med utviklingen. Alle nordmenn i Zimbabwe oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no, skriver pressetalsperson i UD, Astrid Sehl i en e-post til Dagbladet.

- Intet kupp

Militæret tok i løpet av natta kontroll over den statlige fjernsynskanalen hvorpå en talsmann leste opp en uttalelse der det blir avvist at det er snakk om et kupp.

- Vi ønsker å forsikre nasjonen om at hans eksellense presidenten og hans familie er i god behold og at deres sikkerhet er garantert, sa generalmajor Sibusiso Moyo.

Han forsikret om at det er «kriminelle» i Mugabes krets, ikke Mugabe selv, som er målet for operasjonen, og at situasjonen vil bringes tilbake til normalen så snart oppdraget er fullført

Han ba også sikkerhetsstyrkene om å samarbeide «for landets beste» og advarte om at enhver provokasjon vil bli møtt med en «passende reaksjon».

Fakta om Robert Mugabe Robert Gabriel Mugabe har vært Zimbabwes president siden 1987, etter først å ha vært statsminister.



Mugabe ble født ble født 21. februar 1924 nordvest for Harare i det som da var den britiske kolonien Sør-Rhodesia. Han er utdannet lærer, og har i tillegg flere universitetsgrader.



I 1960 sluttet han seg til frigjøringsbevegelsen som kjempet mot det hvite mindretallsregimet i hjemlandet.



Han ble fengslet i 1964, samme år som mindretallsregimet brøt med Storbritannia og erklærte Rhodesia som selvstendig stat.



Etter å ha blitt løslatt i 1974 reiste han til Mosambik. Derfra ledet han frigjøringsbevegelsen ZANU-PFs geriljakrig mot regimet.



I 1980 vant ZANU-PF de første frie valgene i Zimbabwe, og Mugabe ble statsminister. Siden har han styrt med hard hånd, som statsminister og senere president.



Mugabe har stått for en konfrontasjonslinje overfor Vesten og det hvite mindretallet i Zimbabwe. Han får også skylden for det tidligere velstående Zimbabwes økonomiske problemer siden begynnelsen på 1990-tallet.



Etter det omstridte presidentvalget i 2009 måtte han gå med på å utnevne sin motkandidat Morgan Tsvangirai til statsminister, men etter å ha sikret seg gjenvalg i 2013 samlet han igjen hele regjeringsmakten i sine hender.



Han er gift, for andre gang, med 41 år yngre Grace, som han har tre barn med.