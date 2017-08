(Dagbladet): Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) sitter nå sammen med resten av regjeringen for å snekre neste års statsbudsjett.

Etter oljeprisfallet, tap av 50 000 arbeidsplasser i oljenæringen og 87,1 milliarder i reduserte petroleumsinvesteringer, går det nå bedre i norsk økonomi, meldte statsministeren og finansministeren i et møte med pressen i dag tidlig.

- Pilene peker i riktig retning

Ifølge Solberg har kollegiet med seg gode tall inn i forhandlingene.

- Det materialet vi har nå, som bakgrunn for budsjettforhandlingene, viser at det går betydelig bedre i norsk økonomi. Pilene peker i riktig retning for øyeblikket,

- Ledigheten går ned. Veksten går opp, flere kommer i arbeid, og utviklingen i år viser seg å være enda sterkere enn det vi for oss i mai. Næringslivet har tro på fremtiden. For neste år venter vi at fastlandsøkonomien vil vokse raskere enn det historiske gjennom snittet. Det viser at regjeringens økonomiske politikk virker. Vi har fått tilbake veksten etter et av de største sjokkene i norsk økonomi på flere tiår, sa Solberg.



Hun lovet skattekutt også i periodens siste statsbudsjett, som følge av skattereformen som skal gjennomføres.

- Flere i jobb

Hun og Jensen sa seg særlig fornøyd med at ledigheten går ned, og at sysselsettingen tar seg opp.

- Å få folk i jobb er den aller viktigste jobben vi har. Vi ser at ledigheten nå går ned i hele landet, også på Sør- og Vestlandet. Det er ekstra gledelig, sa Solberg. Hun understreket at omstillingen tar tid, og at det tar tid å bygge framtidas vekstgrunnlag.

Fordi veksten nå er på vei opp, er grunnlaget for ekstra pengebruk for å holde aktiviteten oppe, borte, sa Solberg og Jensen.

- Hvis veksten neste år blir høyere enn gjennomsnittsvekt, vil det være unaturlig med krisepakker. Men det er fortsatt naturlig å se på tiltak for langtidsledige, sa Solberg.

- Det har vært viktig å trykke på gasspedalen for å få fart i økonomien. Nå går det bedre. Når økonomien vokser, er det også handlingsrom for å satse videre, understreket Siv Jensen.

Jensen sa at regjeringen prioriterer samferdsel, forskning, utdanning og «konkurransedyktige skatteregler» i arbeidet med neste års statsbudsjett.

Kutt?

Statsministeren slo fast at regjeringens oljepengebruk vil ligge på tre prosent eller i underkant. Det betyr ifølge regjeringens egne tall i revidert nasjonalbudsjett langt mindre handlingsrom enn tidligere. Solberg og Jensen sa at det nå er tid for modernisering og effektivisering.

- Mitt viktigste budskap er at når det nå går bedre i norsk økonomi, er det viktigste å ikke endre kursen, men å fortette med moderniseringen av Norge. Vi har mange velferdsoppgaver å løse også i framtida. Da må vi skape rom gjennom å tørre å slutte å gjøre noe, eller å gjøre ting på bedre måter, sa Solberg.

Spørsmål om kutt overlot hun til finansministeren.

- Når økonomien vokser, er det handlingsrom for å satse på det som skal til for å skape vekstgrunnlag og å trygge velferden. Det er et godt handlingsrom i budsjettet. Men når vi sier at vi skal prioritere, handler det om å prioritere det som er aller viktigst for å skape flere jobber, sa Jensen.

Må prioritere

På spørsmål om hvor tøffe budsjettforhandlingene blir med justert handlingsregel og mindre handlingsrom, svarte Erna Solberg:

- Det er alltid slik at alle statsråder har ambisjoner om hva de vil gjennomføre, og de vil gjennomføre alt i år. Det blir selvfølgelig vanskelig. Men vi har ligget på tre prosent eller under i alle budsjettene fram til nå, selv med de kraftige stimulansene vi har hatt, så i så måte blir det ikke så forskjellig, sa Solberg.