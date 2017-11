Kvinne arrestert for «fyllekjøring» på hest i USA

Etter et par drinker for mye ble hesten foretrukket foran bilen av en 53 år gammel kvinne i Florida, men politiet arresterte henne for «fyllekjøring».

Kvinnen ble arrestert i Polk City, mellom storbyene Tampa og Orlando, for å ha ridd på en hest i beruset tilstand. Hun er også anklaget for vanskjøtsel av hesten ved å utsette den for fare da hun red den langs en trafikkert vei.

Ifølge politiet var 53-åringen beruset da de kom til stedet. CBS News melder at promillen hennes var 1,61. Promillegrensen i Florida er 0,8.

«Hun var åpenbart ikke i en tilstand som gjorde henne i stand til å være på veien. Hun satte seg selv og hesten i fare, men også alle andre som kjørte på veien, som er svært trafikkert», heter det i en uttalelse fra sheriff Grady Judd.

Ingen skal ha kommet til skade under den ustabile ekvipasjens ferd langs veien.

(NTB)