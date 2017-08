Kvinne funnet drept i Eidsvoll. Ektemannen siktet for drap

EIDSVOLL / OSLO (Dagbladet): Politiet fikk melding mandag klokka 05.55 om at en kvinne i slutten av sekstiårene var funnet død i en privat bolig i Feiring. Politiet etterforsker det som et drap.

Politiet pågrep rett før klokka 11.30 den antatte gjerningspersonen utendørs, som ifølge politiet er avdødes ektemann. Dette etter en omfattende politiaksjon.

Avdøde og siktede er begge i slutten av 60-åra.

- Han er siktet for forsettlig drap, sier politiadvokat Guro Holm Hansen til Dagbladet.

Politiet fikk melding om at en kvinne var funnet død på en privat adresse i Feiring klokka 05.55 mandag morgen. Etter en omfattende politiaksjon ble den antatte gjerningspersonen pågrepet like før klokka 11.30, skriver øst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har sperret av et større område og gjennomfører nå tekniske og taktiske undersøkelser. Politiadvokaten sier det er for tidlig å komme med ytterligere informasjon om omstendighetene rundt drapet.

Ektemann pågrepet

Den omfattende politiaksjonen skal være avsluttet, og pårørende er varslet. Rundt fem timer etter første melding om en død kvinne på privat adresse, ble den antatte gjerningspersonen pågrepet.

- Pågripelsen var udramatisk. Konkret hvor det skjedde kan jeg ikke si, men det var i området rundt, sier Holm Hansen.

- Var vedkommende på rømmen?

- Han var hvert fall ikke på bopel, og vi ønsket å få kontroll på ham, svarer politiadvokaten.

Da politiet ankom boligen i morges fant de en død person, og omstendighetene tilsa at det var et drap. Utover det har ikke politiadvokaten opplysninger om hvorvidt andre personer befant seg på eiendommen i morges.

- Det var en privatperson som meldte fra om den døde kvinnen, sier Holm Hansen.

Til NTB bekrefter Holm Hansen at andre enn ekteparet har registrert bosted på adressen. Hun vil ikke kommentere om de har kjennskap til den pågrepne mannen fra før.

- Bakgrunnen og eventuelle motiv må vi komme tilbake til, sier politiadvokaten.

Krimteknikere på stedet

Mandag formiddag pågikk det en stor politiaksjon i området rundt en gård i Feiring.

- Aksjonen ble satt i gang på bakgrunn av at vi ikke hadde kontroll på antatt gjerningsperson, og at vi i utgangspunktet hadde en drapssak, sier politiadvokat Guro Holm Hansen til Dagbladet.

Et vitne Romerikes Blad snakket med tidligere i dag fortalte at det var fem-seks politibiler på stedet og at et helikopter sirkler i området.

Folk som oppholder seg på stedet blir bedt om å forholde seg til politiets henvisninger.

- Vi er i gang med å snakke med vitner som er relevante på stedet. Vi etterforsker videre det som er relevant, sier Holm Hansen.

Omfattende politiaksjon

Dagbladets reporter på stedet forteller at et stort område like ved en gård, er sperret av. Han sier videre at det tidligere på dagen har vært en stor politiaksjon i området, og at det fremdeles er ambulanse og politi på stedet.

Politi ble tidligere mandag observert letende i skogområdene rundt den aktuelle gården. Dagbladets reporter ble bedt om å holde seg på avstand.

Dagbladet følger saken.