Kvinne vant nærmere 6 milliarder kroner i lotto i USA

Mavis Wanczyk kjøpte lottokupongen på en bensinstasjon i Chicopee i Massachusetts. Jackpoten, som tilsvarer 5,9 milliarder kroner, er den nest største lottogevinsten i USAs historie.

– Jeg hadde en ønskedrøm. Og så gikk den i oppfyllelse, sa en smilende Wanczyk på en pressekonferanse torsdag.

– Det første jeg skal gjøre, er å bare sette meg ned og slappe av, sa hun. Wanczyk har jobbet 32 år på et medisinsk senter.

– Men jeg har ringt dem og sagt at jeg ikke kommer tilbake.

Beløpet forutsetter at den heldige vinneren går med på en utbetaling over 29 år. Dersom Wanczyk ønsker hele premiesummen utbetalt med én gang, må hun nøye seg med 443,3 millioner dollar – drøyt 3,5 milliarder kroner, minus skatter som vanligvis utgjør over 30 prosent av gevinsten.

Powerball spilles i 44 delstater, samt i Washington D.C, Puerto Rico og på De amerikanske jomfruøyene. Sjansen for å vinne jackpoten er én til 292,2 millioner.

