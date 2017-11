(Finansavisen): - Målet er å gjøre finansrådgivning av høy kvalitet tilgjengelig for mange flere, sier Joar Hagatun, gründer og daglig leder i det nystartede selskapet Kron. For å klare det har selskapet utviklet en robotisert plattform.

Ny plattform

- Vi er de første i Norge som benytter en slik plattform i finansrådgivning, forteller Hagatun til Finansavisen.

I praksis betyr det at kunden som velger å investere gjennom Kron svarer på en rekke spørsmål, som hva vedkommende sparer til eller hvor godt vedkommende sover om natten når avisenes forsider melder om børskrakk. Det er også mulig å angi spesielle interessefelt, for eksempel at man ønsker at sparingen skal være miljøvennlig, eller at man vil spare som oljefondet.

Algoritmer

Ifølge Finansavisen benytter systemet så avanserte algoritmer til å finne den rette porteføljen av fond til kunden, basert på svarene. Når systemene har gjort jobben sin, kommer det ut en anbefalt portefølje.



Gründeren understreker at det ikke bare er roboter i Kron.

Hagatun jobbet selv som senior porteføljeforvalter for Formuesforvaltning i London frem til for ett år siden. Siden oppstarten forrige måned har Kron fått 200 kunder.

- Spredningen er stor. Den eldste kunden er 83 år, den yngste tror jeg er 19. Den minste porteføljen vi har er på 50.000 kroner, den største på 1,3 millioner, sier Hagatun til Finansavisen.

