Ledigheten faller nesten overalt

(Hegnar.no): Arbeidsledigheten falt med 1.400 personer i løpet av august, viser sesongjusterte tall fra NAV.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) falt med 1.200 personer.

Niende måned på rad med nedgang

- August er den niende måneden på rad med nedgang i den registrerte arbeidsledigheten. Hittil i år har antallet helt ledige falt med 9.500, når man tar hensyn til sesongvariasjoner. Rundt halvparten av disse kom fra fylkene og yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedgangen i oljenæringen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

- Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i 1. halvår i år, og vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå noe ned fremover, legger hun til.

Antallet helt ledige falt eller holdt seg stabil i de fleste fylker i august. Prosentvis faller antallet helt ledige mest i Finnmark og Rogaland, mens ledigheten steg noe i Nord-Trøndelag og Troms.

Ledigheten har holdt seg uendret, eller gått ned innen de fleste yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antall helt ledige var størst innen ingeniør- og IKT-fag, samt industriarbeid.

73.900 helt ledige

Ifølge ikke-sesongjusterte tall var 73.900 personer registrert som helt ledige hos NAV i august, 10.800 færre enn i august i fjor.

Ledigheten er nå på 2,7 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,1 prosent i august i fjor. Dette er i tråd med konsensus på forhånd.

I alt 89.600 personer var registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Det er 9.300 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken - ned fra 3,6 prosent i fjor.

Bedre tider

- Fortsatt klar nedgang i bruttoledigheten, en nedgang som nå har vart i ni måneder på rad. Tallene er nok i tråd med Norges Banks anslag. Den sesongjusterte registrerte ledigheten endte på 2,6 prosent i august, under Norges Banks anslag på 2,7 prosent. Norges Bank venter en temmelig flat utvikling i ledigheten, mens tendensen for tiden er en klar nedgang, skriver Kyrre Aamdal i en oppdatering fra DNB Markets.

Isolert sett peker dette mot at kapasitetsutnyttelsen øker mer enn Norges Bank har antatt. Aamdal mener det er et argument for en litt tidligere oppgang i rentene enn Norges Bank anslo i juni.

- Det er fortsatt usikkert hvordan kapasiteten utvikler seg og inflasjonen er lav, så vi tror tallene får liten innvirkning på rentefastsettelsen, slår Aamdal fast.

Dagens ledighetstall førte til små utslag i valutamarkedet. EURNOK har endret seg lite etter tallene ble lagt frem.

