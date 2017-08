Legger seg flat etter denne stillingsannonsen: «smelt på tjukken»

(Dagbladet): «Vi er kommet i den situasjonen at en av våre arbeidsledere har gått over i en prosjektstilling i bedriften.»

Slik starter stillingsutlysningen som ble skrevet av Herøy ASVO og publisert i Helgelands Blad fredag. Men det er påfølgende setning som har skapt sterke reaksjoner.

«Og mens vi er i ferd med å søke hennes erstatter, presterer hun å bli smelt på tjukken.»

Daglig leder i Herøy ASVO, Jørn Moe, forklarer at han plottet ned noen forslag til hvordan annonsen kunne formuleres. Videre forteller han at den aktuelle kvinnen selv var med på å utforme teksten dagen etter, og hun skal ha vært komfortabel med formuleringen.

- Tanken var jo at vi skulle få oppmerksomhet rundt annonsen, men ikke slik som dette, sier Moe og følger opp:

- Vi var raskt ute og beklaget på både Facebook og siden det henvises til, og vi har full respekt for at folk mener at vi har tråkket over streken.

- Ikke flere ganger

Videre forklarer Moe at det var ment som humor, og at han tror at de som kjenner bedriften og hva de står for, vil se helheten i saken. Han skjønner imidlertid at utenforstående kan tolke det annerledes.

- Men vi kommer nok ikke til å formulere oss slik flere ganger, sier Moe.

Selv om flere har reagert kraftig, er det også mange som støtter Herøy ASVO på deres Facebook-sider. Moe kan opplyse om at de allerede har fått inn fem-seks søknader til de to ledige stillingene, og at det ikke ligger noe mer bak formuleringen enn at det var en spøk.

- I det siste har vi ansatt mange unge folk, og det er naturlig at noen av dem vil komme i en alder hvor de ønsker å stifte familie. Så det har vi ingen problemer med, forklarer Moe.