Lekkasje: USAs handelsminister knyttes til Putins indre krets

(Dagbladet): I kveld publiserer en rekke medier funn fra et omfattende internasjonalt journalistisk graveprosjekt, som Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) står bak.

Artikkelen oppdateres fortløpende.



Det internasjonale journalistnettverket ICIJ består av mer enn 200 gravende journalister i 70 land som samarbeider.



I Norge er det Aftenposten som har fått tilgang til dokumentene.

Avisa skriver at 1000 nordmenn knyttes til skatteparadiser i den nye dokumentavsløringen.

En av Canadas statsminister Justin Trudeaus nærmeste rådgivere, Stephen Bronfman, knyttes til millionsummer i skatteparadiser. Det samme gjør investeringer gjort av Storbritannias dronning Elizabeth 2. og flere enn 120 politikere verden rundt.

- Dokumentene som er lekket, kalt Paradise Papers, viser hvor dypt den globale finansindustrien er tilknyttet den overlappende verdenen av politikere, privat rikdom og bedriftsgiganter, inkludert Apple, Nike, Uber og andre globale firma som unngår skatt gjennom stadig mer fantasifulle bokføringsmanøvrer, skriver ICIJ.

Putins innerste krets

Et offshore-nettverk avslører at USAs president Donald Trumps handelsminister Wilbur Ross knyttes til Russlands president Vladimir Putins aller nærmeste krets. Det gjennom eierskap skjult på Cayman-øyene.

Aftenposten forklarer hvordan rederiet Navigator mottar penger fra selskapet Sibur for hver tur lastet med flytende russisk petroleumsgass til en europeisk havn. Selskapet Sibur eies av Putins indre krets.

DNB-kunder og Bermuda

Aftenpostens gjennomgang av dokumentene har også resultert i funn av 18 bankkontoer som DNB har satt opp for kunder på Bermuda.

DNBs konserndirektør Harald Serck-Hanssen sier at omfanget er langt større enn dette, og at banken har flere hundre kunder som kan knyttes til skatteparadiser.

- Det er viktig å understreke at vi ikke har satt opp noen kontoer for kundene på Bermuda. Vi har satt opp konto i Norge eller i andre land der DNB har en virksomhet. Så er det jo opp til selskapene selv å vurdere hvor de ønsker å ha sine selskapsstrukturer, sier han til Aftenposten.

Advokatfirma hacket

Dokumentlekkasjen, som har fått navnet Paradise Papers, består av dokumenter fra en tidsperiode på over 60 år. Dokumentene er lekket fra Appleby og den familiedrevne formuesforvalteren Asiaciti Trust i Singapore.

Appleby, et av verdens største offshore advokatfirma, skrev i en uttalelse på nettsiden sin 27. oktober at de hadde fått en rekke henvendelser fra journalistnettverket og dets samarbeidspartnere i forbindelse med avsløringene.

Advokatfirmaet har tidligere opplyst om at hackere har brutt seg inn og skaffet seg tilgang til dokumenter fra seks av selskapet kontorer.

The Telegraph meldte i forkant av avsløringene at en rekke rike og høyt profilerte personer har engasjert advokater og PR-arbeidere, trolig på grunn av at de har blitt kontaktet av journalistene involvert, eller vet at Appleby har liggende informasjon om dem.

Appleby sier i en uttalelse at selskapet har gjennomført en grundig etterforskning av anklagene som nå rettes mot det.

- Vi er tilfreds med at det ikke er noen beviser for at det har skjedd noe galt, verken hos oss eller våre klienter, sier selskapet i en uttalelse.

Hadde varslet avsløringer

En rekke medier hadde i forkant varslet at denne større avsløringen ville komme søndag kveld, og har varslet en rekke flere avsløringer framover.

Det er i disse dager halvannet år siden tidenes største dokumentlekkasje, kjent som «Panama papers». Dokumentene avdekket skatteparadisenes sentrale rolle i den globale finansindustrien.

Det var samme nettverket som sto bak Panama-avsløringene, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Fakta om Paradise Papers: I alt 13,4 millioner dokumenter er lekket fra advokatfirmaet Appleby på Bermuda, men også fra et rådgivningsfirma i Singapore og 19 virksomhetsregistre flere steder i verden.

Dokumentene er lekket til den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og delt med ICIJ, et internasjonalt nettverk av undersøkende journalister. I alt er flere enn 380 journalister fra 67 land involvert i avsløringene.

Fra Norge er Aftenposten med, men både danske og svenske medier deltar også i samarbeidet.

Dokumentene avslører økonomiske hemmeligheter fra skatteparadiser og omfatter en rekke internationale selskaper som er godt kjent, og kongelige.

Appleby gir blant annet råd om selskapskonstruksjoner i skatteparadiser, noe som vanskeliggjør for skattemyndighetene i andre land å finne hvem som er rette eiere av selskapene, og dermed beskatte dem på riktig måte.

Totalt er flere enn 25.000 personer omtalt i dokumentene, herav over 1.000 fra Norge. Kilder: DR/ Aftenposten/NTB