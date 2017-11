(Dagbladet): I helga ble mer enn 2 560 mennesker reddet i Middelhavet, melder Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Samtidig ble 34 lik hentet opp av havet, blant dem var det trolig 26 jenter fra Niger og Nigeria, melder CNN.

De fleste døde i et forsøk på å krysse havet, da de prøvde å nå Italia om bord i gummibåter. IOM mistenker at jentene kan ha vært offer for menneskehandel.

- Dette er en tragedie som påvirker en utsatt gruppe. Det er veldig sannsynlig at disse jentene var offer for menneskehandel med intensjoner om seksuell utnyttelse, sier IOMs ansvarlige koordinator for Middelhavsområdet, Fredrico Soda og la til:

- En ny rapport fra IOM beregner at 80 prosent av nigerianske jenter som ankommer Italia til havs, kan være offer for menneskehandel.

Til CNN forteller italiensk politi at de skal etterforske om jentene har blitt torturert eller seksuelt misbrukt. De forteller også at alle jentene var mellom 14 og 18 år gamle.

Farlig årstid

50 mennesker er fortsatt savnet etter helgas redningsaksjon.

- Dette er utfallet av en av de verste ukene for redningsarbeidere i den sentrale Middelhavsruten som vi har opplevd de fire siste månedene, sier organisasjonens talsperson, Flavio Di Giacomo.

IOM skriver at vi går mot en årstid hvor været vil være mindre forutsigbart og havet vil være farligere. Historisk sett er det en økning av dødsfall blant dem som prøver å komme seg over Middelhavet i vintermånedene.

Organisasjonen opplyser om at 154 609 migranter og flyktninger har reist til Europa over havet i løpet av 2017. Det tilsvarer under halvparten sammenliknet med fjorårets tall i samme periode.

Omtrent 75 prosent av migrantene og flyktningene har kommet til Italia, mens de resterende har ankommet Hellas, Kypros og Spania.

Reddet

Blant dem som ble reddet i løpet av helga var flesteparten fra land i Vest-Afrika, men det var også folk fra Bangladesh, Eritrea, Egypt, Sudan, Morocco, Syria og Libya.

I tillegg møtte redningsarbeiderne en 89 år gammel syrer, og en Nigeriansk jente som fødte rett etter at hun ble reddet.

De som har blitt reddet, har blitt plassert i mottakssentre forskjellige steder i Italia, ifølge IOM.