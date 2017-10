- Lime-saken er en skandale

Advokat Fridtjof Feydt mener Lime-saken har utviklet seg til en rettsskandale.

- Først var vi i retten i hele ni måneder. Nå er det snart 11 måneder siden retten ble hevet i midten av desember 2016, og det er fortsatt ikke avsagt noen dom, sier advokat Feydt.

- Vår klient fikk en påstand på to års fengsel, han har allerede sittet ti måneder i varetekt. Forholdene han er anklaget for, ligger mange år tilbake. Vi har allerede, underhånden, fått beskjed om at dersom det blir ankesak vil den begynne høsten 2018, og vare til våren 2019, sier Feydt.

- Livet på vent

Advokaten mener det helt uholdbart at en straffesak skal dra så langt ut i tid.

Lime-saken * 13 personer knyttet til butikk-kjeden Lime venter nå på dom.

* De er tiltalte for blant annet organisert kriminalitet og menneskehandel.

* De 13 har også vært etterforsket for skatteunndragelse, bedrageri og skimming i nettverket rundt dagligvarekjeden. * Statsadvokaten i Oslo har i Oslo tingrett lagt ned påstand om fengsel i opptil 13 år for de tiltalte.

- Det kan ta sju år fra saken startet til det kommer en rettskraftig dom. Livet for vår klient er satt på vent.

Feydt mener påtalemyndigheten burde delt Lime-saken, slik at de som ikke er anklaget for å være hovedmenn kunne fått avgjort saken langt tidligere.

- Behandlingen av vår klient er åpenbart i strid med Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK). Og når de to dommerne i Oslo tingrett ikke har skrevet en dom på 11 måneder blir det en helt uholdbar situasjon, sier Feydt.

- Uakseptabelt

Han vedgår likevel at situasjonen kan stille seg annerledes for de hovedtiltalte i Lime-saken.

- Men når det gjelder vår klient er det totalt uakseptabelt. Det burde være veldig enkelt å skrive dommen på vår klient, sier Feydt.

De to dommerne i Oslo tingrett som administrerte Lime-saken og de siste 11 månedene har jobbet med å skrive dommen, ønsker ikke å snakke med Dagbladet.

- For lang tid

Tingrettsdommer Ina Strømstad, som sitter i dommernes medieutvalg, ønsker ikke å kommentere selve Lime-saken og kritikken fra advokat Fridtjof Feydt.

- På generelt grunnlag vil jeg si at alle aktører i retten er enig i at enkelte straffesaker kan ta for lang tid. Derfor er vi glad for at straffeprosessutvalget forslår at domstolene skal få flere verktøy, slik at vi kan få ned tidsbruken.

- Men er det ikke spesielt at dommerne i Lime-saken har brukt 11 måneder, etter at retten ble hevet, og fortsatt er det ikke kommet noen dom?

- Det har de siste åra vært flere store og omfattende saker for retten. Det er ikke unaturlig at det tar tid å skrive en dom etter at forhandlingene har vart i mange måneder, sier Strømstad.