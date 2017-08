(Dagbladet): Fire år i regjering har gjort Sylvi Listhaug til en av landets mest kjente politikere.

Samtidig er hun en av de aller mest kontroversielle.

Nå åpner Listhaug opp om oppmerksomheten hun får rettet mot seg, og hvordan det rammer hennes egen familie.

- Det er de som sier at ungene mine burde vært sendt til Trandum eller ut av landet, at jeg ikke burde ha unger, og at det er synd på ungene mine som har en så grusom mamma. Foreldrene mine har også fått en del brev som ikke har vært særlig hyggelige, for meg finner de jo ikke adressa til. Det synes jeg ikke noe om, for de har jo ikke har noe med dette å gjøre, sier Frp-stjerna.

- Gruer meg

Dagbladet møter henne hjemme hos foreldrene i Ørskog i hjemfylket Møre og Romsdal, hvor Listhaug siden juni har drevet valgkamp for å komme inn på Stortinget.

Sikkerhetsvaktene fra politiet er aldri langt unna, selv ikke her, men det er sjelden folk hun møter ansikt til ansikt som er problemet.

- Jeg tror det er mest bak tastaturet at folk går amok. Datteren min har ikke noen profil på nett og sånn ennå, men det vil hun sikkert få en dag, og det gruer jeg meg forferdelig til, sier Listhaug.

Ett eksempel

Listhaug sier hun ikke tenker på det i hverdagen, men mener hetsen norske politikere opplever er et problem.

- Jeg ønsker ikke å bli framstilt som et offer, for jeg tåler det, men det jeg tenker på er unge som vil inn i politikken, og ikke er like tjukkhuda. Da jeg var ung politiker hadde vi ikke internett. Nå går folk rett inn og kommenterer, og folk får alt på en gang. Det tror jeg er dumt for rekrutteringen til politikken, sier Listhaug.

Hun mener ytringsfriheten i Norge er under press, og kritiserer det hun omtaler som en berøringsangst for islamkritikk.

Likevel har hun aldri vært urolig for egen sikkerhet, kanskje bortsett fra ett tilfelle: Imamkonferansen som ble avholdt i Sarpsborg for noen uker siden.

- Måtte gå noen runder

Da tok Listhaug et krasst oppgjør med hovedtaler Tahir-ul-Qadri om islam.

- Jeg har aldri vært bekymret, men akkurat den gangen måtte jeg gå noen runder med meg selv. Det var jo en av verdens fremste imamer, og det er ikke bare bare å snakke opp mot det. Samtidig kunne jeg aldri dratt dit dersom jeg ikke gjorde det, sier Listhaug.

- Du har blitt beskyldt for å føre en splittende retorikk. Framprovoserer du selv hets og netthat?



- Aldeles ikke. Jeg har alltid tatt opp vanskelige problemstillinger, og kommer til å fortsette med det. Jeg registrerer at mange på venstresiden mener det er å føre splittende retorikk, men de burde heller tørre å diskutere de utfordringene som høy innvandring fører til, fremfor å kneble diskusjonen med å kalle det «splittende retorikk».