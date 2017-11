SUTHERLAND SPRINGS (Dagbladet): På et lite jorde i utkanten av Sutherland Springs har lokalbefolkningen satt opp 26 hvite kors. De er til minne om de 26 som ble drept i masseskytingen under en gudstjeneste i First Baptist Church søndag. Ytterligere 20 personer ble skadd da gjerningsmannen, Devin Patrick Kelley, gikk til angrep og fyrte av om lag 450 skudd.

Etter skytemassakren har den lille byen mistet sju prosent av innbyggerne.

- Livene våre er forandret for alltid. Konsekvensene av dette er vi nødt til å bære med oss for alltid. På sykehuset ligger en liten gutt som kan miste beinet sitt. Ei bestemor mistet to barnebarn og ligger selv fortsatt på sykehuset. Det hele føles uvirkelig og ufattelig, forteller Cindy Wyatt til Dagbladet med tårer i øynene.

Vidunderlig menneske

Siden søndag har hun jobbet som frivillig på samfunnshuset og laget mat til politi og redningsmannskaper. Nå er hun kommet ned til jordet med korsene for å legge ned blomster. Hun kjente mange av de omkomne og var venninne med svigerbestemora til gjerningsmannen, Lula White (71), som er blant de drepte.

- Hun var et vidunderlig menneske som trofast stilte opp for kirken. Lula var bare snill og vennlig. Jeg kan ikke fatte at hun er borte. Men jeg er sikker på at hun er i himmelen, sier Wyatt.

Kelley skal ha sendt truende tekstmeldinger til svigermora før han gikk til angrep mot kirken. Både Kelleys kone, foreldrene og bestemora til kona gikk vanligvis i First Baptist Church, men bare bestemora var til stede søndag. Venner beskriver henne som et svært hengivent medlem av kirken.

- Hele familien er helt knust. Dette er ikke noe vi forventet. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Vi har det fryktelig vondt. Hele familien har det fryktelig vondt. Jeg vet ikke hvor vi skal gå videre herfra. Vi må ta én dag av gangen, sier Whites søster, Mary Mishler Clyburn, til New York Daily News.

- Grusomt tøft

Nå lurer Wyatt på hvordan lokalsamfunnet skal klare å komme seg på beina igjen.

- Folk gjør så godt de kan og tar én dag av gangen. Dette vil påvirke oss i måneder og år. Mange finner også trøst i trua på Gud. Vi forsøker å støtte hverandre som best vi kan, men dette er grusomt tøft uansett, sier Wyatt.

Hun går ikke selv i kirken som ble angrepet, men forteller at hun har jobbet tett sammen med dem gjennom mange år. De drepte var i alderen mellom 18 måneder og 77 år. Én familie opplevde å miste åtte av sine.

- Dette var skjønne mennesker som stilte opp og gjorde veldig mange gode gjerninger. Vi kommer til å savne dem fryktelig, sier Wyatt.

Gammelt feriested

For hundre år siden var Sutherland Springs, som ligger noen mil utenfor San Antonio, et populært feriested hvor folk kom for å bade i det naturlige kildevannet.

Bilder på det lokale museet viser kvinner i hvite skjørt og hatter som hygger seg ved et basseng med vann fra kildene. På det meste hadde byen over 5.000 innbyggere, men en flom, branner og fugleinfluensa tok knekken på stedet. I dag bor det bare rundt 350 mennesker i det lille samfunnet.

Nå sliter de med sorgen. De siste dagene har befolkningen samlet seg ved korsene på jordet, eller i kirken River Oaks Church som ligger noen kilometer unna, og som har fått rollen som støttesenter for pårørende.

- Vi tror på Guds makt i dette lokalsamfunnet, og denne hendelsen har bare samlet oss, ikke splittet oss, sier pastor i River Oaks Church, Paul Buford til San Antonio Express-News.

Fikk kjøpe våpen

Gjerningsmannen tok sitt eget liv etter en biljakt. Selv om han var dømt for vold mot sin daværende kone og hennes spedbarn i en militærdomstol i 2012, fikk han likevel kjøpt våpen.

Dette skyldes at Luftforsvaret, hvor Kelley tjenestegjorde, ikke meldte fra om dommen til FBI, slik de skal gjøre.Dermed dukket ikke dommen opp da Kelley måtte gjennomgå en bakgrunnssjekk før han kjøpte våpen.

Det er blitt funnet tre våpen etter skyteepisoden i kirken og biljakten etter den mistenkte. Ifølge CNN ble det funnet en Ruger-AR556 rifle i kirken. En 9mm Glock pistol og en Ruger 22 pistol ble funnet i Kelleys bil.