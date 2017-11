LO legger seg flate etter reklamer for kredittlån: - Regelverket er tydelig

(Dagbladet): Landsorganisasjonen i Norge (LO) har gjennom fordelsprogrammet LOfavør markedsført kredittlån i strid med finansavtalelovens paragraf 46.

Det oppgir Forbrukerombudet overfor Dagbladet.

I forrige uke kontaktet ombudet fagorganisasjonen angående nettreklamer for LOfavør MasterCard. «Velg kredittkortet vi går god for», heter det i annonsen der det ikke er oppgitt lovpålagte prisopplysninger.

- De skal være oppgitt, og opplysningene skal være like synlige som fordelene som oppgis, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

- Viktig med riktig informasjon

Forbrukerombudet oppgir at LOfavør MasterCard er blitt markedsført over en lengre periode, både på egne nettsider og i annonser.

Dette mot målgruppa som består av LOs rundt 900 000 medlemmer.

- I denne situasjonen har LO et ansvar for å kjenne til reglene for markedsføring. Det er viktig at forbrukerne får riktig informasjon, ikke bare om fordeler, men også om kostnadene på å ta opp kredittlån, legger forbrukerombudet til.

Har stoppet reklamen

Haugseth velger å se på tilfellet som en glipp, og er glad for at LO oppgir at de har stoppet den ovennevnte markedsføringen.

I en e-post til Dagbladet skriver LO-sekretær Terje Olsson følgende:

«LOfavør har fått et brev fra Forbrukerombudet om at en reklame knyttet til LOfavørs MasterCard ikke har vært i tråd med regelverket. Da henvendelsen fra Forbrukerombudet kom, ble reklamen stoppet».

«LOfavør tok da også kontakt med sin samarbeidspartner SpareBank1 kredittkort, for å gå gjennom all markedsføring knyttet til kortet. Regelverket er tydelig på de aktuelle punktene. LOfavørs markedsføring skal følge dette» heter det videre i e-posten.

- Et godt signal

Dagbladet har også kontaktet SpareBank1 i forbindelse med saken. De kommenterer følgende:

«For oss er det viktig at forbrukerne er kjent med kostnadene ved bruk av kredittkort. Vi er enige i konklusjonen fra Forbrukerombudet, og derfor er det fint å se at LO har stanset reklamen og nå gjør tiltak for å se til at dette ikke skjer igjen.»

Forbrukerombudet og Elisabeth Lier Haugseth er på sin side fornøyd med den raske responsen i etterkant av henvendelsen.

- Det er et godt signal til andre firmaer som markedsfører kreditt på liknende måter, sier Haugseth, for så å understreke at gjeld tilknyttet kreditt- og forbrukslån er et økende problem i Norge.

Gjeld fra forbrukslån utgjør, ifølge Norges Bank, totalt 3 prosent av totalgjelden til norske husholdninger.

Samtidig økte denne gjelden med hele 12,5 prosent i løpet av fjorårets første halvår. Det er over dobbelt så raskt som husholdningenes totale gjeldsvekst i samme periode.