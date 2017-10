LO-medlemmer sviktet Ap

I mai hadde Ap over 50 prosent oppslutning blant LO-medlemmene. Ved valget var oppslutningen sunket til 38 prosent. Det viser LOs medlemsundersøkelse etter valget, som ble lagt fram for LO-sekretariatet i formiddag.

Ap er fortsatt det største partiet blant LO-medlemmene. Men det er altså en klar tilbakegang sammenlignet med valget i 2013 og målinger så sent som i mai.

- Slik valgkampen utviklet seg er det ingen overraskelse at Arbeiderpartiet gikk tilbake også blant våre medlemmer, sier LO-leder Hans-Christan Gabrielsen i en pressemelding fra LO.

- VIlle fjerne Høyre/Frp

70 prosent av medlemmene stemte på partier som ville bytte ut dagens Høyre/Frp-regjering.

- Det er veldig tydelig at LOs medlemmer ønsket seg et nytt flertall og en ny regjering ved valget i 2017, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Høyre og Fremskrittspartiet gikk tilbake nesten 10 prosent til sammen fra 2013. Over 70 prosent av LO-medlemmene stemte på partiene som ville bytte ut dagens regjering.

- Det viser at vi har hatt medlemmene i ryggen når vi har jobbet for å følge opp LO-kongressens vedtak om et nytt flertall og en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet, slår Gabrielsen fast.

Arbeid, innvandring, skatt

Det var arbeid, innvandring og skatt som var avgjørende for LO-medlemmenes stemmegivning. Ikke på noen av disse områdene lyktes Ap best i å få ut sitt budskap, ifølge undersøkelsen.

LO-medlemmene oppfattet skatt som den viktigste saken både for Arbeiderpartiet og Høyre. Samtidig viser undersøkelsen at Ap i mindre grad enn Høyre lyktes med å få ut sitt skattebudskap.

44 prosent mener Ap lyktes med å nå ut med sitt budskap på dette saksområdet, mens 61 prosent mener Høyre lyktes godt med å få ut sitt skattebudskap.

LO-medlemmene savnet fokus på arbeid i valgkampen.

- FIkk ikke ut skattebudskapet

-Jeg vet jo at trygge jobber var Arbeiderpartiets viktigste sak, men her er fasiten klar - velgerne oppfattet det ikke slik. Det nytter ikke å argumentere mot det.

Og det stemmer godt med andre undersøkelser etter valget. Arbeiderpartiet var opptatt av å avklare for velgerne hva slags skattepolitikk man skulle føre, der de med de høyeste inntektene og formuene skulle bidra noe mer.

Men det ble i stedet spredt en feilaktig oppfatning om at folk flest, og til og med uføretrygdede og pensjonister, skulle betale mer. Da ble det mye diskusjon nettopp om skatt og detaljer, modeller og utregninger. Det fikk dominere ordskiftet, og tok plass fra andre saker, som for eksempel arbeid, sier-Christian Gabrielsen.

- Jeg tror ikke at problemet var at det ble snakket for mye om arbeid ved dette valget - snarere tvert i mot. Utviklingen etter valget viser at vi hadde rett i at det ikke skapes nok jobber i Norge. Andelen som jobber går stadig nedover. Dessverre fikk vi ikke løftet dette høyt nok på dagsorden i valgkampen, sier LO-leder Gabrielsen ifølge pressemeldingen fra LO.

LOs medlemsundersøkelse er gjennomført av Opinion i tidsrommet 25. september – 3. oktober 2017, og omfatter 1500 LO-medlemmer.

Slik stemte LOs medlemmer i 2017 (2013 i parentes):

Arbeiderpartiet 38, 4 prosent (45.7 prosent)

SV 10, 2 prosent (5,9 prosent)

Senterpartiet 12,8 prosent (6,9 prosent)

Høyre 14,2 prosent (14,7 prosent)

Frp 8,5 prosent (17,0 prosent)

KrF 1,9 prosent (3,9 prosent)

Venstre 2, 4 prosent (2,8 prosent)

Mdg 3,0 prosent

Rødt 6,6 prosent

Andre 1,9 prosent