Løven lusker i det lange gresset. Plutselig kaster den seg mot ham

(Dagbladet): For de aller fleste av oss er det å legge beina på nakken en naturlig reaksjon om et av verdens største kattedyr skulle komme deg i møte. Kanskje til og med finne et høyt tre.

Ikke så for sørafrikanske Kevin Richardson.

Richardson, som ikke må forveksles med sin navnebror som knuste pikehjerter over en lav sko i Backstreet Boys på 1990-tallet, har nemlig en helt spesiell kopling til de svære løvene.

Noe som blir veldig tydelig i den siste videoen fra GoPro som går under tittelen «For the Love of Lions».

Her forklarer Richardson, også kalt «Løvehviskeren», hvordan de to løvene Meg og Amy ble reddet mens de ennå var små etter at moren deres hadde forlatt dem.

Men i stedet for å låse løvene inn i et bur, lot Richardson de ferdes fritt i parken som en alternativ metode å oppdra dem på.

- Jeg likte aldri det faktum at de var katter i bur. Jeg ville gi dem en annen form for livskvalitet, forteller han i filmen.

Han sier også at han har et helt spesielt bånd til de to løvene, og at dette blir ekstra sterkt da han har vært en del av livene deres nesten siden fødselen.

Samtidig er han sikker på at de neppe hadde overlevd om de ikke hadde blitt tatt hånd om - at de hadde blitt drept av krypskyttere.

- I mitt hode hadde de blitt skutt, sier Richardson.