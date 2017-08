(Dagbladet): Emmanuel Macron var et friskt pust i fransk politikk da han kastet seg inn i den franske valgkampen.

Han så vital og ung ut, og oppførte seg deretter. Men det koster. 26 000 euro - rundt 239 900 kroner - for å være nøyaktig.

Sminkebråk

Siden Macron ble innsatt som president i mai, har franskmannen nemlig benyttet seg av en sminkør. På fire måneder har det altså kostet franske skattebetalere 239 900 kroner, skriver The Guardian.

Det er prisen - bokstavelig talt - for å bevare Macrons friske utseende.

Og det har skapt reaksjoner i fransk offentlighet, ifølge den britiske avisa.

Det var det franske nyhetsmagasinet Le Point som først omtalte saken. Det kosmetiske bråket kommer i tillegg til Macrons omfattende reformplaner for Frankrikes arbeidslivslover.

Mener det var nødvendig

Presidentens rådgivere har ikke forsøkt å dekke over sminkør-bruken overfor Le Point, bemerker The Guardian.

De kalte sminkør-bruken for et nødvendig hastetiltak, og forsikrer at regningene vil bli mindre i framtida.

- Summen inkluderer også ulike type tjenester ved pressekonferanser og utenlandsturer hvor vedkommende måtte reise med ham (Macron), heter det fra presidentpalasset.

Mindre enn Hollande

Og, poengterer presidentens rådgivere, pengesummen som Macron har brukt på sminkører, er mindre enn Macrons forgjenger - Francois Hollande.

Hollande ble nemlig kraftig kritisert for å ha brukt 30 000 euro på en sminkør, og 9895 euro hver eneste måned på en personlig frisør.

Også denne regninga tilfalt franske skattebetalere.