Mæland vil øke fedrekvoten

Nye tall fra Nav viser at én av fire fedre tar ut akkurat den fastsatte pappakvoten på ti uker, skriver Aftenposten. Det siste året var det en liten økning i andelen som tar mer enn 70 dager pappaperm, men andelen er likevel langt lavere enn den var før reglene ble endret i 2014.

– Det er uheldig. Derfor bør vi gå gjennom dette på nytt, sier Mæland.

Fedrekvoten ble redusert fra 14 til 10 uker 1. juli 2014. I 2014 og 2015 var andelen fedre som tok mer enn ti uker pappapermisjon, over 30 prosent. I de to siste årene er tallet på drøyt 10 prosent. Næringsministeren mener fedrekvoten er et så viktig tiltak for likestilling at hun ønsker reversere vedtaket om kutt i kvoten gjort av regjeringen i 2014.

– Statistikken viser en nedgang i antall uker fedrene er hjemme med barn. Da er mitt personlige standpunkt at vi bør vurdere å reversere tiltaket, sier Mæland.

Mæland var ikke enig med Høyre da det ble vedtatt å redusere kvoten i 2014. Hun stemte mot forslaget som innebar å fjerne ordningen helt.

(NTB)