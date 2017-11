Mandag kan du faktisk se «julestjernen»

(Dagbladet): Klokka 7.04 mandag 13. november kommer et uvanlig syn på himmelen.

De to planetene Venus og Jupiter skal da stå mindre enn 0,3 grader fra hverandre på himmelen, og dermed se ut som én veldig stor stjerne.

Planetene skal være synlige lavt i horisonten i sørøst, forklarer Tor Einar Akselsen, leder i Norsk Astronomisk Selskap.

Skyer eneste hinder

Ettersom det er sollyset under horisonten som minsker sikten mot verdensrommet mest, har det lite å si om man er i en by eller ikke. Skyer derimot, kan ødelegge sikten.

Akselsen anbefaler folk i Oslo å følge med fra kvart på sju, og håpe å se det før sola står opp klokka åtte.

- Hvor lett er det å se?

- Det er forholdsvis lett hvis sikten er god. De blir nesten smeltet sammen når man ser det med øyet og det hjelper på siktbarheten. Ellers er det bare å prøve å se og eventuelt ha et kamera på stativ for å forevige det. Dette er tross alt de tredje og fjerde klareste objektene på himmelen etter sola og månen.

- Hva med i Nord-Norge?

- Den kan i prinsippet sees over hele Norge men bare så vidt over horisonten i Finnmark. På Svalbard kommer samstillingen ikke over horisonten.

Skjer to ganger i året, men ikke helt som nå

Bildene skjermdumper fra planetarieprogrammet Stellarium, som er gratisprogramvare på nettet. Han understreker at bildet fra Stellarium aldri kan bli helt nøyaktig siden atmosfæren nær horisonten har ulike farge og sikt til ulike tider.

– Vi kan håpe på lav fuktighet og litt kaldt vær.

- Hvor ofte skjer dette? Når var sist?

– Det er ikke lett å si nøyaktig men de vil «passere» hverandre to ganger i året, men da vanligvis i mye større avstand på himmelen, så dette er nok en gang i tiåret-opplevelse vil jeg tro uten at jeg har nøyaktige tall.

Med enda større mellomrom dekker de to planetene hverandre helt.

- 22. november 2065 og 14. september 2123 vil de faktisk dekke hverandre ved at Venus, som er nærmest oss, faktisk sees passere foran Jupiter slik at de virkelig blir som én stjerne i noen timer, sier Akselsen.

- Forrige gang de dekket hverandre helt, var 3. januar 1818.