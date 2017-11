Mann (27) hadde sex med ti menn, så fikk de meldingen «I have hiv. Lol. Oops!»

(Dagbladet): En mannlig frisør fra Edinburgh i Skottland (27) er funnet skyldig i å med vilje ha ønsket å smitte ti menn han møtte på datingappen «Grinder» med hiv.

Flere britiske medier omtaler utfallet av den seks uker lange rettssaken som har pågått i Lewes Crown Court i England, da mannen skal ha flyttet til England i 2015.

Mannen skal ha sendt meldinger til ofrene sine i etterkant, hvor det blant annet skal ha stått «I have hiv LOL. Oops!» (Jeg har hiv LOL. Oops!).

Ville smitte flest mulig

Aktor skal i retten ha sagt at mannen hadde en slags «kampanje» i Brighton-området, med mål om å smitte så mange menn som mulig over en fire måneders periode, fra oktober 2015. Han skal ha varslet om at det også kan ha vært flere ofre, skriver The Guardian.

Mannen skal ha krevd å ha ubeskyttet sex med mennene han møtte, og om de sa nei, skal han ha tatt på seg kondomer som han i all hemmelighet hadde ødelagt, for å smitte ofrene. Minst fire av dem han hadde samleie med skal ha fått hiv.

Under rettssaken har 27-åringen nektet for at han med vilje smittet ofrene.

Ryggsekk med kondomer

Mannen ble først pågrepet februar 2016, men nektet da for å være hivpositiv, i sitt første avhør. Politiet skal så ha sendt ut en offentlig advarsel, hvor de ba menn som hadde hatt sex med en mann som passet med beskrivelsen av 27-åringen, om å kontakte politiet.

I november 2016 skal mannen ha lagt på rømmen. Under falskt navn skal han ha forsøkt å smitte ytterligere to menn nordøst i England. Da han først ble pågrepet, ble han funnet med en ryggsekk med ødelagte kondomer i.

Sky News skriver at mannen under rettssaken var av den oppfatning at om han drakk sin egen urin daglig, og tok urter og olje, ville det kurere ham for hiv.

De skriver også at dette er den første saken i Storbritannia hvor noen har blitt dømt for å bevisst smitte andre med hiv.

Kan få livstidsstraff

27-åringen er funnet skyldig i fem tilfeller av grov kroppsskade med hensikt, og fem tilfeller av forsøk på grov kroppsskade med hensikt.

Dommer, Christine Henson, skal ha uttalt overfor Sky News at mannen kan vente livstid i fengsel når straffeutmålingen kommer 29. januar.