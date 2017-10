Mann (33) dømt for å ha smittet minst 30 kvinner med hiv

(Dagbladet): Fredag ble en italiensk mann dømt for å ha smittet minst 30 kvinner med hiv. Mannen har selv vært smittet av viruset helt siden 2006.

Rettssaken startet i mars og fant sted i Roma. Politiet mener at den dømte mannen i løpet av de elleve åra skal ha hatt sex med minst 53 kvinner, og den yngste skal ha vært bare 14 år da forholdet startet, melder BBC.

33-åringen skal ofte ha funnet unnskyldninger for å ikke bruke kondom under de aktuelle samleiene, blant annet ved å fortelle partnerne at han var allergisk mot kondomer, eller at han nettopp hadde sjekket seg for hivsmitte.

Argumenterte for livstid

Retten konkluderte med at mannen har smittet kvinnene med viten og vilje, og dommen falt på 24 års fengselsstraff, skriver The Telegraph.

Aktor i saken mente derimot at mannen burde blitt dømt til livstid for å ha utløst en hiv-epidemi, men retten avviste det og dømte ham i stedet for alvorlig og uhelbredelig kroppskrenkelse.

Siden mannen ble smittet i 2006 og helt til han ble arrestert i 2015 skal han ha brukt sosiale medier og datingsider for å komme i kontakt med kvinnene, ifølge The Guardian.

Da kvinnene konfronterte 33-åringen med at de hadde blitt smittet med hiv, skal han ha nektet for at han var smittebæreren.

Noen av kvinnene forklarte at forholdene varte i flere måneder etter at de hadde blitt diagnostisert med viruset.

Tre av de fornærmede kvinnene skal ha smittet nye partnere i etterkant, i tillegg skal et nyfødt barn av en fjerde kvinne ha blitt smittet.

Hevder sin uskyld

Mannens forsvarer erkjente at hans klient var uforsiktig da han hadde ubeskyttet sex med kvinnene, men hevdet at han ikke hadde intensjoner om å smitte dem.

I tillegg ble det argumenterte for at retten umulig kunne bevise at det var nettopp deres klient som var smittekilden, og ikke andre partnere.

I september forklarte mannen seg for retten.

- Mange av jentene kjenner både familien min og vennene mine. Om deres anklager om at jeg ønsket å smitte så mange som mulig hadde vært riktig, ville jeg ha gått for tilfeldig sex, ikke invitert dem inn i livet mitt, sa han ifølge AFP.