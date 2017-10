Mann alvorlig skadd etter mulig knivstikking

(Dagbladet): En mann er alvorlig skadd etter mulig knivstikking, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Operasjonsleder i Stavanger-politiet, Dag Steinkopf, forteller at skadene kan tyde på at mannen har blitt knivstukket, men at de holder alle muligheter åpne i forbindelse med etterforskningen.

- Det er lite informasjon om hva foranledningen var, men det har skjedd i en bolig med flere personer til stede, sier han.

En mann er pågrepet, mens den skadde mannen er kjørt til sykehus.

- Krimteknisk er på stedet og vi foretar vitneavhør av personene som var til stede i boligen, opplyser Steinkopf.