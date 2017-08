Mann alvorlig skadd etter slåsskamp i Oslo

(NTB/Dagbladet): - Han ble kjørt til sykehus med hodeskader. Skadeomfanget betegnes som alvorlig, opplyser operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt.

Politiet fikk melding klokka 1.49 om et slagsmål med minst sju personer i Solligata i Oslo sentrum Da de kom til stedet hadde fleste løpt av gårde.

Politiet søkte etter dem og klokka 3.50 kunne de opplyse at en var pågrepet og kjørt til arresten.

- Vi har pågrepet en mann i 20-årene. Mannen som ble slått ned har vi foreløpig ikke identifisert, opplyser Engeseth.



- Politipatruljene meldte at mannen blødde fra hodet. Han var bevisst da, men mistet etter hvert bevisstheten. Vi har noen signalementer og beskrivelser å gå etter på de øvrige. Etter en stund pågrep vi en mann på stedet ut fra vitneopplysninger, sier han til NRK.

Kriminalvakta i Oslo har tatt over den videre etterforskningen av voldsepisoden. De opplyser til Dagbladet søndag morgen at hendelsen fant sted like utenfor et utested og at det var vitner til hendelsen som meldte fra til politiet.



Den skadde mannen er fremdeles ikke identifisert.

- Det er helt i startfasen på etterforskningen. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter at vi har gjennomført avhør og har fått informasjon om hvem fornærmede er, sier vektleder ved krimvakta i Oslo Øyvind Torgersen.



- Vi har heller ikke avhørt den som er pågrepet og siktet for kroppsskade. Det vil blir gjort i løpet av dagen, legger han til.